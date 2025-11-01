全台最大萬聖派對在高雄 30萬人朝聖巨型南瓜光影秀 陳其邁「地味變裝」現身嗨翻全場

▲陳其邁市長晚間現身萬聖節遊行派對，今年走低調的地味裝扮，變身成演唱會的工作人員，呼應高雄演唱會場次熱潮不斷，沿途與大小朋友互動致意。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025高雄萬聖節」今（1）日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，全日吸引約 30萬人次到訪，晚間創意裝扮遊行達 7萬人潮，現場氣氛熱烈。市長 陳其邁現身遊行派對，以時下流行的「地味萬聖節」裝扮化身演唱會工作人員，手持交通指揮棒沿途與大小朋友互動，共度萬聖節歡樂時光。

▲今年市府在衛武營舉辦2025高雄萬聖節活動，22公尺巨型南瓜再度現身，還升級360度環景投影南瓜光影秀，今(1)日全天達到30萬人，夜間創意裝扮遊行最高潮時全場近7萬人。

今年活動主打 燈光秀、裝扮遊行、舞台演出與百攤市集。最吸睛的 22公尺巨型南瓜搭配360度環景投影，呈現全台最大南瓜光影秀；六福村「墓碑鎮惡靈」團隊首度現身高雄，打造搞怪遊行隊伍。活動現場還設有六大鬼怪主題裝置、1000盞南瓜燈大道，以及「不給糖就搞怪」商號，吸引小朋友換上小幽靈、骷髏、巫師、迷你吸血鬼等造型參與。

▲▼ 觀光局「Wild Wild野生活」現場設置超過100攤文青風與在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾體驗野營樂趣。

明（2）日下午將有 YOYO 家族帶動跳表演及 紙風車劇團精彩壓軸演出。衛武營另一側同步舉辦 野營派對「Wild Wild野生活」，結合文青風與神秘鬼怪風，百攤市集提供手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，呈現高雄多元文化與生活創意。

陳其邁市長表示，今年以親民又趣味的地味裝扮參與活動，希望讓市民在安全又歡樂的環境中，共享節慶氣氛，體驗高雄的創意與熱情。（圖╱高市府提供）