全台最大萬聖派對在高雄 30萬人朝聖巨型南瓜光影秀 陳其邁「地味變裝」現身嗨翻全場
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025高雄萬聖節」今（1）日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場，全日吸引約 30萬人次到訪，晚間創意裝扮遊行達 7萬人潮，現場氣氛熱烈。市長 陳其邁現身遊行派對，以時下流行的「地味萬聖節」裝扮化身演唱會工作人員，手持交通指揮棒沿途與大小朋友互動，共度萬聖節歡樂時光。
▲今年市府在衛武營舉辦2025高雄萬聖節活動，22公尺巨型南瓜再度現身，還升級360度環景投影南瓜光影秀，今(1)日全天達到30萬人，夜間創意裝扮遊行最高潮時全場近7萬人。
今年活動主打 燈光秀、裝扮遊行、舞台演出與百攤市集。最吸睛的 22公尺巨型南瓜搭配360度環景投影，呈現全台最大南瓜光影秀；六福村「墓碑鎮惡靈」團隊首度現身高雄，打造搞怪遊行隊伍。活動現場還設有六大鬼怪主題裝置、1000盞南瓜燈大道，以及「不給糖就搞怪」商號，吸引小朋友換上小幽靈、骷髏、巫師、迷你吸血鬼等造型參與。
▲▼ 觀光局「Wild Wild野生活」現場設置超過100攤文青風與在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾體驗野營樂趣。
明（2）日下午將有 YOYO 家族帶動跳表演及 紙風車劇團精彩壓軸演出。衛武營另一側同步舉辦 野營派對「Wild Wild野生活」，結合文青風與神秘鬼怪風，百攤市集提供手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，呈現高雄多元文化與生活創意。
陳其邁市長表示，今年以親民又趣味的地味裝扮參與活動，希望讓市民在安全又歡樂的環境中，共享節慶氣氛，體驗高雄的創意與熱情。（圖╱高市府提供）
其他人也在看
教育局舉辦法律達人比賽 增進學子日常法律常識
記者林雪娟／台南報導 「法律擂台，智勇之戰」，教育局舉辦「法律達人～青…中華日報 ・ 1 天前
推動校園心理健康與生命教育 「麻吉貓」入中市校園貼心陪伴孩子
為推動校園心理健康，臺中市政府教育局114年度特別與知名IP「麻吉貓」合作，以其溫暖且正向的形象，提升社會大眾對校園心理健康議題的關注與重視；31日教育局於市府惠中樓舉辦記者會，並在活動會場設置打卡拍照區，民眾可手持心理健康標語拍照留念，增進互動性並強化宣導效果。教育局長蔣偉民表示，本次活動主題口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記的語句傳遞接納與支持的正向訊息，各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。此外，為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，邀請本市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。 教育局強調，心理健康與生命教育是校園教育中不可或缺的一環。期盼透過本次與「麻吉貓」的跨界合作，提升市民、家長、教師與學生對校園心理健康的關注與重視，共同營造支持、友善且正向的校園氛圍。更多新聞推薦 ● 交棒鄭麗文 朱立倫：唯有團結國民台灣好新聞 ・ 1 天前
高雄開展「防災神隊友」互動展 陳其邁親揭密全民抗災攻略！
【記者 王苡蘋／高雄 報導】為強化民眾因應極端氣候及各型災害的防災觀念，並將防災意識落實於日常生活中，國立中山台灣好報 ・ 1 天前
蝦皮金選獎落幕 百位賣家見證電商十年成果
[NOWnews今日新聞]蝦皮購物昨（31）日舉辦2025年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位入圍賣家齊聚一堂。今年金選獎聚焦服務品質、業績成長與人氣賣場等面向進行評選，共有47位賣家獲獎，展現台灣中小...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
30萬人擠爆衛武營！「高雄Wild Wild野生活＋萬聖節」瘋狂開玩
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全台最大城市野營活動「2025高雄Wild Wild野生活」今（1）日於衛武營盛大台灣好報 ・ 8 小時前
「野趣東高雄 六龜音樂×市集」11/8登場 泡湯、音樂、美食一次滿足
由高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄：六龜音樂×市集」，將於11月8日在六龜新開紀念公園盛大登場。特別邀請日本九州熊本地區的特色店家參與，搭配超過40家台日攤商，藉由跨越國界的市集展現地方風土特色。同時，更邀請滅火器、鄭宜農等金曲獎重量級卡司輪番開唱，邀您走進東高雄，親身感受秋季山林與音樂交織的療癒魅力。品觀點 ・ 1 天前
高市六龜「野趣東高雄」 台日攤車成特色 (圖)
高雄市觀光局「野趣東高雄」活動將於11月8日在六龜新開紀念公園登場。活動結合音樂、市集、手作體驗等，邀請日本熊本特色店家擺攤，共40家台日攤商。中央社 ・ 1 天前
前3季觀光逆差飆新高 旅遊網站搶客不手軟
今年前3季旅遊逆差高達805萬人次，日本仍是國人海外熱門目的地(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
高雄萬聖節 衛武營吸引近7萬人創意裝扮遊行
（中央社記者張已亷高雄1日電）「2025高雄萬聖節」創意裝扮遊行，今天晚上在衛武營國家藝術文化中心登場，現場在最高潮時吸引近7萬人，市長陳其邁化身「演唱會工作人員」與民眾互動，驚呼與笑聲不斷。中央社 ・ 8 小時前
高雄萬聖節22米大南瓜點燈 鬼影幢幢驚豔破表
今（31）日是萬聖節，高雄萬聖節活動於11月2日前在衛武營戶外廣場登場，22米巨型南瓜燈光秀今晚7點在鳳翔國小直笛與弦樂團的開場演奏樂聲後正式點燈，今年大南瓜投影為360度全景燈光秀，搭配2支動畫演出，呈現既鬼怪又賣萌的萬聖節氛圍。高雄今年的南瓜燈光秀去年的270度升級為360度全景光影設計，每半點自由時報 ・ 1 天前
22公尺巨型南瓜點亮衛武營！2025年高雄萬聖節「大南瓜」360度燈光秀開演
2025高雄萬聖節」於10月31日至11月2日登場，今天（31日）晚上22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場正式啟動；今年首次展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍，吸引眾多民眾駐足驚呼。今天晚上7時點燈儀式率先由鳳翔國小學生演出揭開序幕，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森等均到場參與，為今年萬聖節系列活動宣布正式開跑......風傳媒 ・ 1 天前
大南瓜360度燈光秀開演 觀眾驚呼：太漂亮
[NOWnews今日新聞]「2025高雄萬聖節」今（31）日晚上22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場正式啟動；今年首次展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳其邁出席小港重陽敬老會 加碼送電視、發紅包與長輩歡度佳節
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今(1)日出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，親自摸彩與頒獎、台灣好報 ・ 8 小時前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
「高雄萬聖節」嗨翻 ! 創意裝扮遊行近7萬人同樂
「2025高雄萬聖節」活動進入最高潮，今（1日）晚在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引上萬名市民與親子同樂，市長陳其邁也驚喜現身，22公尺高的巨型「大南瓜」搭配360度光影秀閃耀夜空，成為全場最亮點。衛武營藝術文化充滿濃濃萬聖節味，遊行活動由六福村「墓碑鎮」團隊打頭陣，帶來精心設計的「搞怪行自由時報 ・ 9 小時前
舊來發萬聖節椪餅 500顆賣光
記者陳俊文∕台南報導 萬聖節是西洋節日，創店一百五十二年的北區舊來發餅舖連十二年推出…中華日報 ・ 1 天前
GD大巨蛋開唱「棒棒堂」阿緯也現身 被問王子直接噤聲
【緯來新聞網】G-dragon （GD)今明一連兩天站上大巨蛋開唱，光單日就吸引4萬人粉絲到場支持，緯來新聞網 ・ 11 小時前
2025全台萬聖節TOP 29活動總整理！高雄衛武營巨型大南瓜、天母搞什麼鬼、六福村墓碑鎮...
10/31萬聖節即將到來，各縣市也紛紛推出各式各樣的萬聖節系列活動，舉辦奇幻搞怪的萬聖節嘉年華派對，不但有各式市集小攤可以逛逛買買吃吃，還有萬聖節變裝遊行等精彩活動，一起來參與好玩又充滿樂趣的鬼怪狂歡盛典吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前
恭喜！YouTuber鐵牛嬌妻婷婷又有喜 曬超音波嗨喊：兒子要當哥哥囉
鐵牛今（1）日晚間在社群平台Instagram更新動態，曬出一段超音波影像，宣布婷婷又懷孕了，「謝謝你來當我們的第三位寶貝，前一陣子要幫你取小名的時候，媽媽非常非常非常非常愛吃水蜜桃，不知道是不是被你控制了，爸爸媽媽一致決定你的小名就叫做桃桃，momo醬」，最後鐵牛也...CTWANT ・ 8 小時前
鄭麗文批國防預算「太多了」 徐國勇示警：國無兵恆亡
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上。民進黨秘書長徐國勇今（1日）提醒，國無兵恆亡，國家如果沒有國防當後盾，和平就無從保證。徐國勇今天出席2025台北電器空調影音大展，會前受訪被詢及鄭麗文相關說法。徐指出，鄭麗文主張自由時報 ・ 16 小時前