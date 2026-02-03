全台最大里人口4.5萬！福山里拆分 里名諧音「扶殯」惹民怨

高雄市因應人口快速成長與基層治理負荷，啟動「里別調整計畫」，全國人口最多的左營區福山里將拆為四里。高市府民政局提供



高雄市左營區福山里人口數達4.5萬人為全台最大里，今年7月將拆分為福山、福榮、福檳、福華等4里，其中「福檳里」音同「扶殯」引發爭議，部分居民認為不吉利惹民怨，對此，左營區公所透過FB粉絲專頁徵詢民眾意見。

左營區公所表示，拆分後的福檳里沿用原本「福檳社區」名稱，但有居民反映，此舊社區名稱與現代生活脫節，且「檳」字易聯想到「檳榔」或「殯」，令人不悅，建議改名，部分里民則希望保留福山里名稱，因福山國小與福山國中皆位於此區，或提出「福學里」等建議，呼應當地濃厚升學氛圍。

廣告 廣告

據統計，高雄市人口近272萬、共890個里，其中包辦全國前十大人口里中的六個；人口最多的福山里4.5萬人位居全市之冠，其次為鼓山區龍水里3.5萬人、左營區菜公里3.4萬人及新上里2.9萬人；而左營區舊部落的聖西里僅322人，區域人口差異極大。

左營區公所強調，所有民眾回饋將納入里命名參考，尊重里民意見，並感謝大家踴躍分享；福山里長葉德龍表示，確實有里民關心命名問題，一切尊重命名小組決議。

更多太報報導

綠高市黨部鳳山辦公室變競總！賴瑞隆喊陳其邁助力接關鍵第四棒

假租約、通行證全上陣 美濃大峽谷案內幕曝！石麗君獲暴利2億

曾傳去年就有前例？環保局職工暴力疑雲 陳其邁首發聲