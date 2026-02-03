全台最大里將拆分為4 高雄福檳里諧音「扶殯」引民怨急徵名

高雄市左營區福山里今年7月將拆分為4個里。（左營區公所提供）





高雄市左營區福山里里內人口多達4.5萬人，位居「全台最大里」冠軍。高雄市民政局去年推動里鄰編組調整，確定將福山里拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4個里。但福檳里被認為跟「扶殯」諧音，引起地方居民觸霉頭的反彈。對此，左營區公所也在臉書粉專發文徵詢意見，將列為命名參考。

截至去年7月底，福山里共擁有4萬5391人口，現任里長葉德龍坦言，1個人要服務4萬多人，實在無法面面俱到，肯定分里後能解決資源分配問題，讓里民獲得更好的服務品質。高雄市政府在去年12月完成公告程序，並預計在今年7月正式實施。

左營區公所昨（2日）發文指出，福山里將拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4個里，但「福檳里」的命名有不同聲音，因此將進行里命名意見徵詢，歡迎民眾分享看法或提出建議。有網友留言表示「福山國小、福山國中都在的區域，當然應該延續為福山里，希望里長不要因各人因素堅持把福山里強制留在自己所居住的地區」、「檳字筆畫太多了，改為福氣里吧，但還是覺得原來的福山才對，福山國小及國中都是在本里內，所以理當名為福山里」、「福愛、福和、福學都好，就是不要福檳」。

據了解，「福檳里」的緣由是當地原本為「福檳社區」，具歷史代表性與地方認同，但有居民認為，「檳」字會聯想到檳榔或出殯，令人觀感不佳，應直接捨棄。

而在全國前10大里中，高雄市就包辦6個，左營區福山里以4.5萬人居冠、其次是鼓山區龍水里3.5萬人，左營區菜公里3.4萬人名列第3，排名第4的則是左營區新上里2.9萬人。（責任編輯：殷偵維）

