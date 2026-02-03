全台最大里拆分！新里名福檳挨批不吉利 區公所急徵民意

新里名「福檳里」因諧音近似「扶殯」，挨批不吉利、觸霉頭，怒火直指區公所。為此，左營區公所將廣徵各方意見，預計2月底拍板定案。（民政局提供）

全國最大里、人口數破4.5萬的高雄市左營區福山里，將「一拆為四」，分設福山、福榮、福檳、福華4里，預計今年7月1日正式上路。然而，去年底本報率先披露，新里名「福檳里」因諧音近似「扶殯」，挨批不吉利、觸霉頭，怒火燒向左營區公所。對此，區長蘇平福今（3）日受訪表示，已啟動里命名意見徵詢，預計2月底定案。

福山里拆分方向與新里名曝光後，部分被劃入「福檳里」的居民反彈聲浪不斷，紛紛向區公所與民代投訴。張姓里民直言，「福檳」二字「難聽又不吉利」，諧音讓人聯想到喪事，更質疑名稱從何而來，痛批里民事前毫無參與命名機會。

也有里民提出替代方案，主張改名為「福愛里」。張姓里民指出，區內具指標性的幹道，包括從民族路一路銜接高鐵路的重愛路，以及南北向40米寬的博愛路，「兩個『愛』都在這裡」，無論地理或辨識度，都比「福檳」更能被接受。

針對爭議，民政局回應，「福檳里」是經「高雄市左營區里命名小組委員會」討論決議，主因該區原本即為「福檳社區」，居民長期沿用，具有歷史代表性與地方認同。依規畫，福檳社區約占未來福檳里三分之一面積，且仍是當地最大社區，因此延續既有名稱。

面對民怨延燒，左營區公所從善如流，在臉書發起「里命名意見徵詢」，引發網友熱議。有網友建議「博愛路以西改為福愛里、以東維持福山里」，也有人認為福山國中、福山國小所在地卻不在福山里，名稱應回歸學區辨識；另有人直言「『檳』字讓人聯想到檳榔或殯葬，觀感不佳」，提議改為「福學里」。

蘇平福表示，當初命名「福檳里」確實有所本，但若民眾對新里名有意見，就應攤在陽光下討論，避免被質疑黑箱操作。他強調，目前並未排除任何選項，「福檳里」仍會列入評估，區公所將彙整各方意見，於2月底提送里命名小組討論拍板，再報市府，最終送內政部核定。

針對「福愛里」呼聲，以及福山國中、福山國小不在福山里的質疑，蘇平福也坦言，「福愛里」原本就是命名選項之一，而福山國中、小屬後期新設學校，該區域早年即屬福檳社區範圍，並舉例指出，「七賢國中也不在七賢里」。

福山里里長葉德龍也替「福檳」名稱緩頰指出，福檳社區早在約50年前就已存在，範圍涵蓋民族路至華夏路一帶，長期使用至今。區公所則強調，四里命名各有脈絡，福榮里因榮總醫院、福山里因福山廣場與社宅、福華里以華夏路為界，而福檳爭議仍將持續與民眾溝通。

