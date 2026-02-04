全台最大里1拆4…福檳里諧音「扶殯」老人忌諱觸霉頭！剩3命名呼聲高

記者簡榮良／高雄報導

里名要改什麼？一人一張嘴吵翻天。有全台最大里之稱的高雄左營福山里，人口高達4.5萬人，將於7月一拆為四，分別命名為福山里、福榮里、福華里、福檳里，但其中「福檳」諧音近似「扶殯」讓人聯想喪事，老居民認為觸霉頭、不吉利。對此，區公所表示，正訪查當地里長及里民意見，若捨棄福檳里，呼聲最高的剩福愛里、福學里及福氣里。

有全台最大里之稱的高雄左營福山里，人口有4.5萬人，將於7月一拆為四。（圖／三立新聞）

舊社區改新名引民怨，吵到左營區公所在臉書粉專發起「命名意見徵詢」，直言「福檳里」的命名有不同聲音。不少老住戶批評，「福檳」諧音近似「扶殯」，很難不與出殯、辦喪事聯想，認為觸霉頭、不吉利，更痛批事前沒參與命名機會。

不少老住戶批評，「福檳」諧音近似「扶殯」，很難不與出殯、辦喪事聯想，認為觸霉頭、不吉利。（圖／翻攝畫面）

對於不吉利的諧音問題，民政局解釋，「福檳里」是左營區里命名小組委員會討論決議，因為當地原本是「福檳社區」已有50年歷史，具代表性與地方認同，依規劃，福檳社區約占未來福檳里三分之一面積，且仍是當地最大社區，因此延續既有名稱，所以由左營區公所報請市府核定；若里民對名稱有不同看法，無須連署、不限人數，皆可向區公所反映，後續再討論是否成案。

區公所正訪查當地里長及里民意見並透過當地各社群廣徵民意，再召開里命名小組委員會來審慎評估，預計2月底定案，讓大家皆大歡喜。

一旦新名稱底定，所有里政資訊都要改，牽一髮動全身，命名要人人滿意點頭，似乎比想像中艱難。

左營福山里人口有4.5萬人，居全台之冠。（圖／台灣房屋提供）

