全台最大黑幫販毒埋包團！公園泡麵碗竟藏大麻 警逮16人到案

北市刑大破獲全台最大埋包販毒集團，共計逮獲主嫌竹聯幫仁堂呂男等16人到案。（圖／翻攝畫面）

北市保安大隊日前路檢時查緝毒品案件，警方循線向上溯源偵辦時，掌握30歲有竹聯幫仁堂背景的呂姓男子為首的販毒集團，呂男等人透過網路販毒，利用將毒品埋藏在山區的方式與偏僻公園內，最後再提供經緯度供買家前往挖掘、取貨，販毒地點更是遍布全台。警方日前見時機成熟後，前後發動12波搜索行動共計逮獲含呂男在內、5名越籍移工等16嫌。

據了解，30歲的呂姓男子從越南以海運包裹走私大麻來台，找來28歲的潘姓越籍移工、36歲的陳姓越籍移工，自彰化某移工宿舍接貨後，以貨車載運大麻至新竹與苗栗山區，再由22歲的馮姓越籍移工、21歲的黎姓越籍移工與22歲的丁姓越籍移工負責埋包。

廣告 廣告

包裹埋好後，幾人再將經緯度傳送給有竹聯幫仁堂背景的34歲黃姓男子與天道盟太陽會成員44歲錢姓男子，由2人負責前往挖掘，將包裹埋藏在台北與新北市各公園內，隨後再交由竹聯幫仁堂成員35歲洪姓男子、29歲蘇姓男子與28歲張姓男子前往挖包，最後轉至台北、新北、桃園、台中與高雄等各公園內埋藏。

呂男等人為躲避警方查緝，以埋包方式放置包裹。（圖／翻攝畫面）

幾人多在Telegram上販售毒品，並以虛擬貨幣或無摺存款方式收帳，為讓買家能順利挖包，幾人也會在埋放處放置泡麵碗裝石頭標示位子。

警方日前見時機成熟後，自去年3月至12月間展開12波搜索，拘提呂男等在內共16人，並從山區、公園與犯嫌住處等查獲古柯鹼200公克、大麻花與大麻膏共30公斤、哈密瓜定與搖頭丸等數百顆、毒品咖啡包5000餘包、毒郵票80張與迷幻蘑菇。全案後續也依照違反毒品、組織犯罪條例等起訴，其中3未獲不起訴處分，而呂男則否認販毒，不過仍有部分犯嫌已坦承販毒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

飛機上雜誌別亂翻！前空姐揭黑暗原因 「超噁畫面」曝光