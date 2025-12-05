全台最大「布丁狗聖誕樹」亮相！百貨推免費電影票、拉麵買1送1

【記者莊偉祺／台北報導】迎接聖誕節，百貨打造全台最大三麗鷗「布丁狗聖誕樹」！搭配總計破百場活動，以及免費拿電影票、喝咖啡等好康，新美食櫃位進駐更推出拉麵買1送1優惠。

環球百貨Global Mall今年以「20週年聖誕嘉年華」為主題，打造「布丁狗療癒聖誕樹」等裝置，包含新北中和店有全台8店最高、高達7米的聖誕樹為最大亮點，且即日起至跨年期間每週推出聖誕市集、親子手作、變裝遊行等，全台分店總計破百場聖誕活動。

廣告 廣告

其中以新北中和店舉辦最多，總計達36場活動，如這週末六日中午12點就有「山杉耶誕市集」祝福傳遞計畫，桃園A8上午11點同步舉行「山杉耶誕市集」糖果耶誕村等活動。

期間也聯名三麗鷗布丁狗推出多款會員限定好禮，於指定專門店消費滿額即可兌換，包含「布丁狗絨毛提袋」、「布丁狗暖手枕」、「布丁狗啤酒杯」及「布丁狗行李束帶」等商品。

即日起至跨年期間每週推出聖誕市集、親子手作、變裝遊行等，全台分店總計破百場聖誕活動。Global Mall提供

近期各店也引進多家美食新櫃，桃園A19店迎來饗賓集團泰式料理「饗泰多」，桃園A8店則有雞湯大叔拉麵品牌「雞湯桑」進駐，今（6日）至12月10日現場用餐享88折，另再贈拉麵買1送1券，更有來自台南的「美滿炸雞」首度北漂插旗，還將推出全台首款「炸雞飯捲」和「香菜炸雞」。

聯名三麗鷗布丁狗推出多款商品可兌換。Global Mall提供

同時，南港車站店也有加碼滿額禮，即日起至2026年1月4日當日消費累計滿3000元即可兌喜樂電影票1張，以及期間內至B1樓層當日消費滿1000元爽拿cama飲品兌換券。

來自台南的「美滿炸雞」首度北漂插旗桃園A8店。Global Mall提供

期間至南港店指定樓層當日消費滿額可拿cama飲品兌換券。Global Mall提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

本周錶現｜村上隆、Daniel Arsham詮釋時間 藍寶石雙作首度驚喜登台

趙震雄道歉了！認曾偷車進感化院 撇涉性侵

築間跨足韓食 月銷3萬2千碗的中央韓鍋酒舍年底插旗信義區

