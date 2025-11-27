全台最大！新北十四張捷運開發案簽約 預計湧入1.1萬人口

全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日在新北市長侯友宜見證下，完成簽訂投資契約。（高鈞麟攝）

基地面積達14公頃，規畫25萬坪樓地板，開發規模全台最大捷運開發案。（圖／新北捷運局）

全台最大捷運十四張機廠開發案完成簽約 議員憂當地交通大打結「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日在新北市長侯友宜見證下，完成簽訂投資契約。開發案基地面積達14公頃，規畫興建8棟最高51層樓開發大樓，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。侯友宜說，透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費外，更作為推動各捷運站大眾運輸導向（TOD）的領頭羊。

設計興建8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。（圖／新北捷運局）

新北捷運局說明，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，基地面積達14公頃，規畫25萬坪樓地板，開發規模全台最大捷運開發案，打造一座立體微型城市，設計興建8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅。

預計可引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，並增設2處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達台北市，交通更便利。

侯友宜表示，捷運開發案透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費之外，更作為推動各捷運站大眾運輸導向（TOD）的領頭羊。十四張站開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠，同時於都市計畫訂定30％樓地板需作商業使用，留設人工平台、開發大樓續接柱頭、民權路匝道，以引導後續開發。

新北捷運局長李政安補充， 新北環狀線計有10處捷運開發案，目前已有5處招商成功，其餘5處將於民國115年再招商。預估新北環狀線全部捷運開發可引入1100億以上投資金額，引入1.4萬居住人口、創造2.2萬工作機會。

國民黨議員陳儀君建議，十四張站捷運開發案完工後，勢必湧入大量人口，當地居民擔憂交通壅塞，希望未來細部規畫時，可傾聽地方意見，並借鏡美河市興建專屬匝道，紓解車流。

民進黨議員陳乃瑜說，希望聯開案內能有多功能的公共空間，不論是市民活動中心、托嬰、托幼、托老長照、運動中心或藝文展演空間都能有機會能規畫在聯開案中，帶動地方發展。

