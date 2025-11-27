社會中心／王毓珺、劉毓琦 台北報導

刑事局破獲史上最大宗的權利車案件，在新竹山區查扣到232輛權利車，總價破億，花三天才拖吊完。詐騙集團在網路張貼放款廣告，吸引民眾借款，如果名下沒有可擔保品，就哄騙買車"累積信用"，卻先扣下車貸費用，再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費。被害人超過200人，財損超過8千萬！多數是軍人跟公教人員。

大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。

只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。

全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。

山坡地上停了232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，逮捕18人，10人羈押禁見，還原犯案手法，吳姓主嫌在社群上張貼放款廣告，引誘借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。

如果名下沒有借貸物，就會哄騙到同集團的車行貸款買車「累積信用」，先扣下車貸費用，再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，最後逼讓渡"權利車"，約2百人受害，大多都是職業軍人跟公務員，粗估財損超過八千萬。

全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」

過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。

