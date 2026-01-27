全台最大「超人力霸王氣墊樂園」進駐新店裕隆城 六大關卡與日籍大師畫展限時登場

《超人力霸王氣墊樂園》在台北新店裕隆城「誠品生活新店」3F 實驗場展出。圖／野獸國提供

台灣娛樂體驗品牌「野獸國」攜手特攝始祖《超人力霸王》，今（27）日起至 5 月 31 日，在台北新店裕隆城「誠品生活新店」3F 實驗場，打造全台規模最大的沉浸式親子娛樂企劃《超人力霸王氣墊樂園》。展區占地近百坪，以「Q 版英雄」與「英雄對決」世界觀為核心，規劃六大挑戰關卡、角色見面會及日本重量級大師畫展，搶攻春節親子旅遊商機。

本次樂園規劃六大互動遊樂區，包含「高塔滑梯」「擲斧遊戲」「旋轉障礙棒」「障礙酷跑」「對戰挑戰擂台」及經典的「球池滑梯」。設計團隊將展區劃分為紅、藍兩大陣營，讓孩童在挑戰過程中培養自信。全區採最高規格安全標準打造，透過關卡式體驗，讓參與者化身光之巨人感受動能，提供兼具安全與感官刺激的英雄體驗。

活動現場同步設置大型商品販售區，集結超過 500 款人氣周邊，涵蓋生活用品、收藏卡牌與限定玩具，滿足粉絲多元需求。活動期間每月週末皆會舉辦兩場以上的英雄見面會，包含超人力霸王傑洛、超人力霸王奧米加等角色將輪番現身。凡於當日商售區消費滿新台幣 699 元，即可獲得拍照券，讓粉絲能近距離與心目中的英雄互動合影。

除氣墊設施外，現場亦首度在台展出「超人力霸王卡牌遊戲」專區與日本重量級創作者原畫。參展陣容包含特攝角色設計師丸山浩、圓谷製作核心設計師後藤正行、資深插畫師松野トンジ及 TCG 繪師安國一将。丸山、後藤、松野與安國等多位大師的作品，展現極高的藝術與收藏價值。

為回饋收藏迷，現場特別設立教學體驗區，完成體驗即可獲得限定 PR 卡。展期間凡購買「親子套票」或於畫展現場拍照上傳社群，亦可分別兌換「終極傑洛」或「宇宙忍者 巴爾坦星人」等限量卡片。主辦單位誠摯邀請讀者進場為臺漫喝采，並在專業引導下感受卡牌對戰與氣墊樂園的魅力。



