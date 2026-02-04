全台最大1.4萬坪好市多 傳今年Q3開幕！業者回應了

好市多「高雄店」將遷址。（圖／翻攝自google maps）





全台首間好市多「高雄店」將搬遷至亞洲新灣區，新址占地達1.4萬坪並坐擁「海景」，屆時將成為全台面積最大的好市多分店。外傳新店面將於今年第三季完工，針對確切開幕時間，好市多也回應了。

好市多1997年進駐台灣，以高雄店作為「起家厝」，目前全台共有14間分店。去年好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）證實，高雄店將進行搬遷，新址選定在高雄軟體園區南側的亞洲新灣區80期重劃區，和舊址距離約1.4公里。

好市多指出，高雄店年營業額長年位居全台前5名，原址4500坪的空間與停車位，已難以負荷尖峰時段龐大人流，因此實施「擴容升級」遷至新址。

據了解，新據點已於去年2月動土，計畫興建為樓高4層、佔地達1.4萬坪的大型購物中心，目前已在外頭掛上招牌。待完工後，高雄店將成為全台面積最大的好市多分店，同時坐擁「海景第一排」。

有消息指出，高雄店新址將於今年第三季完工並開幕，讓當地人期待不已，甚至已經有民眾開始擔心周邊塞車問題。對此好市多回應，若有確切開幕時間， 會再主動公布。

