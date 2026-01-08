全台最好吃的老街 台灣好行獅山線「樂遊竹縣套票」帶您一票暢遊

北埔老街不僅匯聚豐富的客家飲食文化，周邊更保有完整的歷史街區與人文景觀，讓行程兼具美食與文化體驗。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

近日有網友在社群平台Threads分享竹縣北埔老街多張美食照片，從手工麻糬、菜包、客家擂茶到各式小吃，引發網友熱烈討論，不少人直言北埔老街是「目前逛過最好吃的老街」。

新竹縣政府表示，縣府近期推出台灣好行「獅山線」主題套票，整合大眾運輸與旅遊體驗，讓民眾不必自行開車，也能輕鬆前往北埔老街及周邊客庄景點，跟著最夯話題實際前往品味道地美食。

縣長楊文科表示，北埔老街不僅匯聚豐富的客家飲食文化，周邊更保有完整的歷史街區與人文景觀，近期更是有多家客家美食入選必比登推介與米其林推薦名單，提供粄條、菜包、客家菜等在地特色美食，顯示北埔深厚的客家飲食底蘊。旅客走訪老街之餘，還能順道參觀金廣福公館、姜阿新洋樓等歷史古蹟與建築，讓行程兼具美食與文化體驗。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，台灣好行「獅山線」串聯竹北、竹東、北埔、峨眉等重點旅遊節點，透過套票方式整合交通與旅遊體驗，讓旅客「一票在手，就能完成吃、玩、行、購」的旅程。目前於ibon系統推出四款主題套票，依不同旅遊需求規劃美食、手作、伴手禮與體驗型行程，吸引親子、情侶及自由行旅客選擇。

透過交通整合與套票設計，降低旅遊門檻，讓更多民眾在不必自行開車的情況下，也能深入客庄、體驗地方生活。台灣好行獅山線主題套票皆包含獅山線一日搭乘券，可輕鬆往返北埔老街、綠世界生態農場等熱門景點，打造兼具便利性與深度的旅遊模式。套票使用期限至五月卅一日，建議規劃前往新竹縣旅遊的民眾提早購買，以最優惠價格體驗台灣好行結合美食與交通的完整旅程。