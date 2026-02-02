全台最年長死囚王信福提再審失利 抗告遭駁回確定

全台最老死囚王信福被控教唆小弟，殺害2名警察，在2011年被判處死刑定讞，至今已經15年還沒執行。而王主張測謊報告、凶槍和關鍵證詞都有問題，聲請再審，提抗告到最高法院，如今遭到駁回確定。

嘉義地方角頭王信福在1990年教唆小弟陳榮傑開槍殺死2名員警，遭通緝16年後落網，被依殺人罪判處死刑定讞，從黑髮關到白髮蒼蒼，如今已經74歲，是目前全台最老死刑犯。

據了解，王信福在判決確定後，主張監察院曾委請測謊專家重新判讀當年警方做的測謊圖譜，認為並沒有明顯說謊反應。他也質疑，當年扣案的凶槍是右輪手槍，送去鑑定時卻被記成「左輪手槍」，因此向法院聲請再審，並要求停止執行死刑。

不過台南高分院認為，送鑑定的確實是右輪手槍，只是資料登載錯誤，並不影響證據本身。測謊部分，法院指出，測謊時間距離案發已超過17年，加上王信福長期逃亡海外，案發時還曾喝酒，因此難以單憑測謊結果就認定對他有利，最終駁回再審聲請。王信福不服提出抗告，仍被最高院裁定駁回確定。

對此，王信福義務律師團律師林俊宏表示，這個案子過去的審理對於王信福並不公平，還是會持續往下，提再審或非常上訴的事由。

台北／賴心怡、陳冠旻 責任編輯／洪季謙

