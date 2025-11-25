全台最幸福鄉鎮！普發1萬再加碼 竹縣橫山鄉今起發5千元

新竹縣橫山鄉25日上午8時起一連3天再普發5000元生活補助金，今天一早就有不少鄉親開心的到指定地點排隊領取。（陳育賢攝）

新竹縣橫山鄉25日上午8時起一連3天再普發5000元生活補助金，今天一早就有不少鄉親開心的到指定地點排隊領取，鄉長張志弘（右）也到現場了解發放情形。（陳育賢攝）

中央普發1萬自11月5日起預登記、11月17日起開放提款機領取，而新竹縣橫山鄉則是於25日上午8時起一連3天再普發5000元生活補助金，凡於今年8月4日以前設籍、且於發放日仍設籍橫山鄉者皆可領取，預估有1萬1900人受惠。

鄉長張志弘表示，民生物價與能源成本攀升，已對鄉民生活造成壓力，因此鄉公所編列約6000萬元預算發放生活補助金，希望能紓緩家庭支出、維持基本生活品質。他說，補助金全數來自往年歲計剩餘款，不會排擠公共建設及社會福利，也盼透過這筆支援穩定市場價格。

發放現場不少民眾表示補助相當即時。在地72歲楊姓婦人說，家中共有6名成員，加上中央普發1萬元及地方補助5000元，家裡合計領到9萬元，「會把錢留下來在內灣消費，讓地方經濟動起來。」她感謝地方團隊推動民生政策，希望資源能協助更多有需要的家庭。

橫山鄉公所提醒，5000元生活補助金自即日起至27日於各村指定發放站包括南昌村集會所、廣濟宮活動中心、橫山國小、橫山鄉立圖書館等17個地點領取，民眾可依通知單日期前往。若無法於指定時間領取者，可在11月28日至12月2日止至鄉公所補領，逾期視同放棄。相關資訊可至橫山鄉公所官網查詢。

