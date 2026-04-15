全台最強綠色存摺！基北北桃減碳績效亮眼 5月起「走路也能存點數」

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基北北桃四大城市推動「綠色交通」邁向新里程碑！基北北桃四市今（15）日共同舉辦115年「我的減碳存摺2.0」啟動儀式暨114年減碳大聯盟頒獎記者會。（圖／臺北市政府提供）





基北北桃四大城市推動「綠色交通」邁向新里程碑！基北北桃四市今（15）日共同舉辦115年「我的減碳存摺2.0」啟動儀式暨114年減碳大聯盟頒獎記者會。由臺北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政及新北市副市長劉和然共同出席，宣布活動參與人數已突破48萬3千人，累積減碳量超過7萬2千公斤。今年活動更首度將「步行」納入減碳計算，鼓勵市民用雙腳為地球減壓。

基北北桃四大城市推動「綠色交通」邁向新里程碑！基北北桃四市今（15）日共同舉辦115年「我的減碳存摺2.0」啟動儀式暨114年減碳大聯盟頒獎記者會。（圖／臺北市政府提供）

台北市：步行納入回饋 打造行人優先城

臺北市長蔣萬安在會中感謝參與減碳大聯盟的各機關、企業及學校。蔣萬安表示，從今年5月起，「我的減碳存摺」將正式啟用步行減碳計算功能。市民只要步行累積達到指定門檻，即可登錄回饋並獲得超值好禮。

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蔣市長強調，步行是減碳生活圈不可或缺的一環。臺北市正積極推動行人友善區與首創「行人優先區」，透過優化步行環境與綠色運輸的串聯，讓「走路」成為市民最簡單、最有效的日常減碳方式，共同朝淨零城市邁進。

基隆市：永續調查獲肯定 邁向電動公車化

基隆市長謝國樑則分享，基隆市在「2025永續城市SDGs大調查」中榮獲「永續城市環境力特別傑出獎」，顯示基隆在環境轉型上的成效。基隆市積極推動電動公車導入市區幹線，逐步汰換傳統運具。

謝國樑特別感謝基隆在地的陽明海運、基隆長庚、海洋大學及基隆高中等單位踴躍參與減碳。謝國樑說，透過「減碳存摺 2.0」的數據累積，基北北桃共同生活圈將能更精準地掌握減碳成效，讓公私部門攜手步向2050淨零碳排願景。

新北市：輕軌捷運七線齊發 兒童卡2.0智慧升級

新北市副市長劉和然指出，新北市透過「跨域合作」展現亮眼成果。目前新北正處於軌道建設高峰期，除了已通車的淡海、安坑輕軌，目前更有「七線齊發」同步施工中，目標朝900公里自行車道路網邁進。

在智慧生活方面，劉和然預告今年9月將推出「新北兒童卡2.0」，結合手機 NFC 技術，讓家長能輕鬆加值與設定定期票。此外，配合淡江大橋即將通車，未來新闢的跨區公車路線也將納入減碳存摺機制，全面鼓勵民眾使用低碳運具。

桃園市：交通減碳落實日常 百強企業領軍參與

桃園市長張善政認為，基北北桃通勤族群頻繁往來，減碳行動應以「共同生活圈」為核心進行整合。桃園近年透過添購電動公車、增設充電樁及擴建YouBike站點，結合TPASS定期票，引導市民將私人運具轉向大眾運輸。

桃園市政府也公布了114年減碳績優單位，包含穩懋半導體、台灣美光、佳世達、六和機械及龍華科大等企業與學校，展現產業與學界投入低碳轉型的決心。張善政強調，步行功能的納入將更貼近市民生活，補足綠色運輸的「最後一哩路」。

全民減碳日常化 累積綠色存摺換回饋

四市首長共同呼籲，減碳不應只是口號，而是要落實在每一天的食衣住行中。民眾只要加入「我的減碳存摺 2.0」運動，不僅能記錄自己的環保貢獻，還能透過搭乘大眾運輸及步行累積點數兌換獎項。未來基北北桃將持續深化運輸整合，讓低碳生活成為市民最引以為傲的日常。

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