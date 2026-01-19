全台最強老街將啟動修復 鹿港天后宮、金門館等古蹟都上榜 75

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣鹿港鎮擁有百年歷史，根據交通部觀光署統計，彰化鹿港老街及周邊地區在2025年1月至7月期間，創下1468萬7340人次到訪紀錄，穩居台灣最熱門老街。彰化縣政府近日召開第4屆「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」115年度第1次會議，共審議4案及審查4案，通過審議1案及審查4案。包括縣定古蹟鹿港天后宮、鹿港金門舘，以及歷史建築，鹿港十宜樓都將啟動修復作業。

彰化縣文化局長張雀芬表示，通過審查的包括「鹿港天后宮」修復及再利用計畫審查案，預計將向中央爭取3億5千萬元進行整修，整修部分包括國定古蹟範圍有三川殿、左右過水廊、正殿，縣定古蹟範圍為牌樓、左右護室、後殿等。

縣府說明，縣定古蹟「鹿港金門舘」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案，以及歷史建築「鹿港十宜樓」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案也通過審查。縣府尊重審議會作成之專業判斷與認定，並秉持文化資產保存法第1條保障文化資產保存普遍平等之參與權精神，會議邀請所有人、使用人、管理人及其他利害關係人列席陳述意見，開放民眾參與，共同保存彰化縣珍貴的文化資產。

縣府表示，除鹿港之外，福興鄉的「黃禮永墓」指定古蹟審議及登錄歷史建築2案，經基礎調查研究團隊嚴謹考證，墓園構造多處破壞佚失，具建築史價值之特色毀損，已失閩式傳統墓園風格形制；整體墓園非蔣馨所規劃，有關墓園之石雕藝術應屬蔣馨匠派製作，非蔣馨本人雕刻，爬梳現存歷史資料，本案的石雕頭手尚且未知；另黃禮永於1967年已遷葬，如今墓主為楊哖，依據民間習俗與慣例，夫婦墓多以男性為主，與實際現況及歷史脈絡不符。審議會委員建議黃家針對石雕部分可另提古物申請，以利後續適當之管理維護，經出席委員過半數決議不指定古蹟、不登錄歷史建築。

另外，歷史建築「彰化市公會堂」變更登錄範圍審議案通過審議，定著土地範圍內之消防栓及門柱納入歷史建築附屬設施。以及歷史建築「社頭泰安岩」新增兩側廂房，涉文化資產保存法第34條規定審議案，退請社頭泰安岩確認兩側新增建物，應依建築法相關規定申請建照，或依文化資產保存法檢討修復及再利用計畫及後續因應計畫後，再提送審議會審議。

