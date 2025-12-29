全台最強老街換人坐？這地一票人認證：比九份好逛

生活中心／李明融報導

台灣各地有許多特色老街，除了是國人假期的熱門選擇之外，每年也吸引大批外國人到訪感受台灣最真實的文化，一名網友日前在社群平台上發文分享表示，在他心目中「最好吃的老街」不是九份老街，也不是三峽老街，而是新竹縣北埔老街，貼文曝光後獲得一票網友的認同，直呼「好吃又好買」。

全台最強老街換人坐？這地被推爆「比九份好逛」一票人認證：好吃又好買

有網友分享北埔老街是心目中第一名老街，引發共鳴。（圖／翻攝自故事台灣官網）一名網友在Threads發文表示，他目前逛過最好吃的老街就是北埔老街，他也曬出當天到當地品嚐的美食，包括麻糬、菜包、豆花、粄條、客家小炒、薑絲炒大腸等客家菜，讓人看了口水直流，貼文曝光後，吸引超過26萬人瀏覽，不少人紛紛留言回應「每次去必吃，游記餅舖一盒一盒的買」、「今天才剛去！！完勝北部超多老街，美食幾乎不踩雷，個人今日MVP『噹好吃鹹豬肉』，是幸福的味道」、「拜託你去買廟旁邊的杏仁茶，全台灣最好喝杏仁茶」、「一口菜包才是當地人吃的」、「我更推薦哈克愛的擂茶」、「超多別的老街沒有的東西」、「目前最愛逛的老街，很好買」、「真的！最近好天氣很想再去北埔老街逛逛」。

許多早訪過北埔老街的網友，紛紛留言大讚好逛又好吃。（圖／翻攝自Google Map）

也有網友點出北埔老街吸引人的特色「身為30幾年的新竹人也很愛去」、「我也認同！超多別的老街沒有的東西」、「旁邊還有鄧南光影像紀念館可以逛！！裡面有一些互動的設備，很好玩」、「北埔老街相較隔壁內灣來說，沒那麼觀光性質，短而美還有很多在地特色客家美食，旁邊還有古蹟洋樓可以參觀，唯一缺點就是太短了逛不夠」；根據觀光署今年1至10月新竹縣各景點人潮統計資料出爐，北埔老街累計超過79萬旅遊人次，位居老街排行榜第4名，雖然與鄰近的內灣老街130萬6873人次相比略少，但北埔老街以在地客家美食與古蹟風情，吸引不少遊客造訪。

原文出處：全台最強老街換人坐？這地被推爆「比九份好逛」一票人認證：好吃又好買

