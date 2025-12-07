全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮

台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。

原PO近日於Threads發文指出，非常喜歡逛觀光工廠，甚至到日本旅遊時，只要遇到類似的景點也會讓他興致高昂，好奇詢問台灣有沒有特別推薦、去一趟絕對不會失望的觀光工廠？

疑問掀起熱烈討論，多數人點名位於宜蘭的虎牌米粉觀光工廠，曾造訪的網友說，園區票價親民，還能折抵館內消費，入場還會收到2包米粉做為小禮物，園內保有濃厚的古早味氛圍，提供現煮米粉試吃，讓人印象深刻；此外，許多人也大力推薦園區內販售的紅糟魷魚拌醬，整體逛下來非常值得。

除了虎牌米粉外，許多網友也分享了其它觀光工廠，如台中的品皇咖啡，不僅免門票，還提供咖啡與奶茶免費試喝；高雄的宏裕行花枝丸館，結合美食與樓上博物館的導覽內容；另有不少人推薦橋頭糖廠，園區充滿懷舊風情、隨手一拍都很好看；桃園的雄獅文具想像力製造所，以多元的互動體驗吸引遊客。

