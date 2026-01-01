全台最強跨年演唱會在臺東 《東！帶我走 2026》 現場破10萬人
「這不是一場只唱倒數的跨年晚會。」《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》三十一日晚間於臺東國際地標海濱公園盛大登場，活動從白天一路唱到凌晨，結合主舞台與「音樂實驗場」雙軸策劃，將跨年晚會升級為大型音樂節。
現場湧入超過10萬名觀眾，線上直播觀看人數突破30萬，跨年倒數後施放8000發高空煙火（見圖），線上線下合計逾40萬人共同迎接2026年，展現全台最強跨年演唱會氣勢。
在臺東縣政府邀請下，「妹神」張惠妹（aMEI）今年回家坐鎮跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場。包括「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」、「saya×桑布伊×戴愛玲」翻玩部落金曲，全都是神仙合體；再加上「金曲34」最佳華語女歌手 A-Lin 與 aMEI 分別一跨前、一跨後分庭抗禮，讓 2026 東跨直接升級為三金音樂節，含金量爆表。
為感謝臺東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召多組出身臺東、或喜愛臺東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。
本屆跨年最大亮點之一，正是提前從下午啟動的「音樂實驗場」，由「微辣舞姬」維娜 VERNA 率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前就能先進入狀態，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。
晚間6點整，主舞台正式引爆，玖壹壹打頭陣，從〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈來個蹦蹦〉一路嗨翻全場，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，部落語彙與街頭節奏交織，一開場就把現場氣氛推到最高點。
接續登場的葛西瓦、李英宏與葛仲珊輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉，接續到李英宏的〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後 Miss Ko 葛仲珊合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，把城市節奏唱進臺東夜空。
原民金曲段落成為全場情緒最集中的時刻。saya 張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，全場齊聲合唱，不少觀眾直呼宛如一場萬人部落嘉年華。
倒數時刻前，A-Lin 坐鎮跨年夜核心時段，唱出〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈你點的歌救了我〉、〈荒唐〉、〈失戀無罪〉、〈糾結重啟〉、〈不屑完美〉、〈我心已打烊〉、〈摯友〉，並與 aMEI 合唱〈連名帶姓〉，成為全場最大彩蛋，現場與線上觀眾情緒同步推至最高點。
晚間23時50分，饒慶鈴縣長與aMEI、A-Lin及所有藝人一同登台齊聲倒數，迎接新年煙火秀。作為最會帶動氣氛的「妹神」，aMEI 親自帶領全場粉絲齊聲吶喊倒數，當「Happy New Year」的歡呼聲響徹雲霄，8000 發煙火照亮臺東夜空，現場氣氛瞬間沸騰至最高點。
倒數後，張惠妹清唱〈白米酒〉，隨後正式演唱招牌歌曲〈三天三夜〉，全場跳起來，聲量響徹雲霄。在粉絲熱烈安可聲中，aMEI 再度重返舞台，接連帶來〈站在高崗上〉、〈What’s Up〉、〈請你告訴我〉、〈沙灘戀情〉、〈特別的人〉，以及〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty Call〉，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，最後演唱〈吳麗萍〉，在全場歡呼聲中，為《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》畫下最高潮的一刻。
縣府表示，從白天的「音樂實驗場」暖身，到主舞台一路唱進倒數，《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》不只是一場跨年活動，更是一場屬於臺東的年度音樂宣言，讓音樂、文化與土地，在同一個夜晚被世界聽見。
