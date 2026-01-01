全台最強跨年演唱會在臺東！《東！帶我走 2026》破10萬人線上再吸30萬人
【記者 朱達志／台東 報導】「這不是一場只唱倒數的跨年晚會。」《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》昨（31）日於臺東國際地標海濱公園盛大登場，活動從白天一路唱到凌晨，結合主舞台與「音樂實驗場」雙軸策劃，將跨年晚會升級為大型音樂節。現場湧入超過10萬名觀眾，線上直播觀看人數突破30萬，跨年倒數後施放8000發高空煙火，線上線下合計逾40萬人共同迎接2026年，展現全台最強跨年演唱會氣勢。
在臺東縣政府邀請下，「妹神」張惠妹（aMEI）今年回家坐鎮跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場。包括「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」、「saya×桑布伊×戴愛玲」翻玩部落金曲，全都是神仙合體；再加上「金曲34」最佳華語女歌手 A-Lin 與 aMEI 分別一跨前、一跨後分庭抗禮，讓 2026 東跨直接升級為三金音樂節，含金量爆表。
為感謝臺東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召多組出身臺東、或喜愛臺東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。
本屆跨年最大亮點之一，正是提前從下午啟動的「音樂實驗場」，由「微辣舞姬」琟娜 VERNA 率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前就能先進入狀態，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。
晚間6點整，主舞台正式引爆，玖壹壹打頭陣，從〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈來個蹦蹦〉一路嗨翻全場，並攜手葛西瓦帶來〈嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說〉限定合作版本，部落語彙與街頭節奏交織，一開場就把現場氣氛推到最高點。
接續登場的葛西瓦、李英宏與葛仲珊輪番上陣，葛西瓦從〈過站不停〉、〈心跳動〉、〈摩天大樓〉，接續到李英宏的〈東方美人〉、〈萬華的蛇〉、〈大吉利〉、〈水哥〉，最後 Miss Ko 葛仲珊合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，把城市節奏唱進臺東夜空。
原民金曲段落成為全場情緒最集中的時刻。saya 張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲〈火〉、〈悶〉、〈拒絕再玩〉、〈冬天裡的一把火〉、〈太陽一樣〉、〈你是我的花朵〉，全場齊聲合唱，不少觀眾直呼宛如一場萬人部落嘉年華。
進入深夜黃金時段，跨世代合作成為最大話題。持修接連唱出〈有一說一〉、〈根本不是我對手〉、〈到底你是要不要我啦〉、〈再一次就好〉、〈心碎〉、〈第一名〉、〈你的眼睛〉、〈掰掰（開心那種）〉；隨後范曉萱與 &100% 登台，從〈屬於〉、〈那種女孩〉、〈Why〉、〈失敗的Man〉、〈戰〉到〈我要去哪裡〉、〈過客〉、〈管他什麼音樂〉、〈你的甜蜜〉，並與持修合作〈氧氣〉，跨世代與風格全面交會。
倒數時刻前，A-Lin 坐鎮跨年夜核心時段，唱出〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈你點的歌救了我〉、〈荒唐〉、〈失戀無罪〉、〈糾結重啟〉、〈不屑完美〉、〈我心已打烊〉、〈摯友〉，並與 aMEI 合唱〈連名帶姓〉，成為全場最大彩蛋，現場與線上觀眾情緒同步推至最高點。
晚間23時50分，饒慶鈴縣長與aMEI、A-Lin及所有藝人一同登台齊聲倒數，迎接新年煙火秀。作為最會帶動氣氛的「妹神」，aMEI 親自帶領全場粉絲齊聲吶喊倒數，當「Happy New Year」的歡呼聲響徹雲霄，8000 發煙火照亮臺東夜空，現場氣氛瞬間沸騰至最高點。
倒數後，張惠妹清唱〈白米酒〉，隨後正式演唱招牌歌曲〈三天三夜〉，全場跳起來，聲量響徹雲霄。在粉絲熱烈安可聲中，aMEI 再度重返舞台，接連帶來〈站在高崗上〉、〈What’s Up〉、〈請你告訴我〉、〈沙灘戀情〉、〈特別的人〉，以及〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty Call〉，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，最後演唱〈吳麗萍〉，在全場歡呼聲中，為《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》畫下最高潮的一刻。
縣府表示，從白天的「音樂實驗場」暖身，到主舞台一路唱進倒數，《東！帶我走 2026 臺東跨年晚會》不只是一場跨年活動，更是一場屬於臺東的年度音樂宣言，讓音樂、文化與土地，在同一個夜晚被世界聽見。（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 651
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 22
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 38
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 95
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 17
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 204
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 184
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 10
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
NBA/虛驚一場！文班亞馬左膝反摺傷退 檢測僅輕微過度伸展
聖安東尼奧馬刺在對戰紐約尼克的比賽中經歷驚魂時刻，當家球星「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）於第四節初段意外傷到左膝，一度退場治療，引發外界高度關注。所幸賽後最新消息顯示，他僅是左膝輕微過度伸展，初步檢測結果為陰性，未出現結構性重大傷勢。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣
中共「正義使命-2025」的大規模環台實彈軍演被視為劍指「美國對台軍售」的警告，加上範圍觸及台灣領海基線，區域局勢緊張一觸即發，國際社會也高度關切，除了美方國務院跨黨派部分國會議員發聲支持台灣外，日本政府也強烈重申台海和平穩定對國際社會至關重要；另外像歐盟的英...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 253
第一個沒有大S的跨年 小S母女含淚曝思念心聲
大S（徐熙媛）2025年二月因病離世，小S先前就曾透露，往年全家人都會聚集在大S家吃飯跨年，今年是第一年沒有大S的跨年夜，小S也在元旦這天，曬出與媽媽黃春梅一同看煙火的照片，寫下「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，滿懷思念之情，眼眶也有些濕潤。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25