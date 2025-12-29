全台最強跨年演唱會登場在即 饒慶鈴視察現場 要求縣府團隊全面就位

全台最強跨年演唱會《東！帶我走》二0二六台東跨年晚會，將於三十一日晚間在台東市海濱公園盛大登場，二十九日縣長饒慶鈴在副縣長王志輝、警察局長蔡燕明及各局處陪同，前往會場視察整備情形，並聽取蔡局長維安簡報（見圖）。



縣政府表示，今年跨年晚會卡司陣容堪稱全台最強，由張惠妹壓軸演出，並邀集A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代歌手同台獻唱，預估將吸引數萬人湧入會場。

縣長饒慶鈴指出，縣政府已多次進行跨局處協調，針對安全維護、人流管制、交通疏導，以及現場餐飲、緊急救護與廁所等需求進行完整規劃，希望讓民眾在安全無虞的環境中，盡情欣賞最精彩的跨年演出。縣府團隊已就會場安全維護、人流管制、交通疏導、公廁設置及攤商消費加倍券等事項完成整體規劃，全力做好準備，迎接來自全國各地的民眾。

縣政府說明，為提升整體觀演體驗，活動現場規劃設置三面、八公尺高的巨型LED螢幕，搭配高規格音響設備，讓不同區域的觀眾都能清楚感受舞台演出魅力；並設計舞台延伸台，拉近藝人與現場觀眾距離，提升互動感受，另設置DJ台，串聯演出氛圍，打造高張力、沉浸式的跨年演唱會體驗。



警察局長蔡燕明表示，跨年晚會當日預計動員警民力約二00人，除加強會場周邊安全與秩序維護外，並增設七處警察服務站，有明顯警示燈，也成立緊急應變處理小組，於重要路口及會場周邊設置監視設備並安排專人即時監看，以因應各類突發狀況，確保活動全程平安順利。警方並提醒，跨年晚會現場禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品，若有違反相關規定，將依法處理；民眾如遇任何狀況，請保持冷靜並配合現場員警引導及各項管制措施，共同維護安全有序的跨年活動。



縣警局台東分局說明，十二月三十一日上午九時起，國際地標會場將實施車輛淨空措施；自十二月三十日起至一月一日凌晨，四維路、臨海路及馬亨亨大道等路段將視情形實施交通管制。另於三十一日下午二時起，將開放多處汽、機車分流臨時停車場，並於跨年夜後段配合人潮進行交通疏散管制，請用路人提前留意並配合相關措施。



交通及觀光發展處表示，會場周邊規劃四處小客車臨時停車場，包括四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）；另設置三處臨時機車停車場，分別位於四維路底、自來水公司第十區管理處前，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）。因停車位有限，提醒民眾提早出門或多加利用步行前往會場。



環保局指出，會場共設置一二0座流動廁所，並安排人員每小時巡視整理；跨年晚會結束後，也將動員全體人力進行場地清潔，預計於元旦上午六時完成復原。



財經處表示，活動會場設有餐飲及遊樂設施等共一八六攤商，並輔導台東市觀光夜市促進會推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動，民眾以一00元現金即可兌換總價值二00元的消費加倍券。加倍券自當日下午一時起，可於台東市海濱公園及台東市微光市集兌換，使用期限至一一五年一月一日。