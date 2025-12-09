全台最強 AI 撿球神器誕生 正修資管勇奪資訊創新大賽奪冠

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科技大學資訊管理系再創佳績!由數位發展部、教育部及中華民國資訊管理學會共同主辦的「2025 第30屆大專校院資訊應用服務創新競賽」中，資管系智慧創客中心團隊創新作品「AI 自動撿羽毛球機」勇奪資訊應用組第一名，展現該系在人工智慧創新應用領域的研發能量與教育成果。

在眾多優秀隊伍中，正修資管系碩士班學生陳柏翔以「AI 自動撿羽毛球機」脫穎而出奪下資訊應用組第一名。該項作品結合 AI 影像辨識、物件追蹤、測距感測器與自主導航控制技術，能即時偵測球場上的羽毛球，自動前往撿拾並回收至指定位置，具備避障、定位與效率化作業能力，成功解決球場人工撿球耗時與不便問題。

指導教授李春雄表示，本次作品最具特色的亮點，就是「創新」與「實用性」。羽球運動普及，但尚未有人開發真正能自動撿羽毛球的機器，因此從需求面到創意面，本作品都具備高度價值。

李春雄指出，作品成功關鍵並不僅止於 AI 辨識技術，而是「AI 與機構整合的完整性」。他表示：「就算 AI 再強，如果機構無法真正撿起羽毛球，那也無法達成目的。」學生在機構設計上花費大量心力，包括如何避免球被壓壞、如何溫和收取、如何讓羽毛球自動排列成同方向，這些都是極具難度的技術突破。

陳柏翔同學表示，本次作品的靈感源自他自身對羽球運動的喜愛。長期練球的他深刻感受到「撿球耗時且不便」的問題，因此萌生開發自動撿球機器人的想法。他希望能在練習結束時，有一台機器能自動蒐集散落在場上的羽毛球，甚至能在訓練過程中協助收球，提高練習效率。他說：「只要我有想法缺零件，老師都會想辦法支援。我能完成作品，老師給了我非常大的幫助」。

本屆競賽於11月1日在國立臺灣大學舉行，吸引151所大專校院、1,964支隊伍、9,781報名參與，創下歷年規模新高，最終共有414組國內外菁英團隊成功晉級決賽，角逐175個獎項，競爭相當激烈。（圖╱正修科大提供）