全台最敢罰！新北市防堵非洲豬瘟3大措施「一個月查場上千間」 嚴防疫情再度爆發

去年10月台灣爆發非洲豬瘟案例，新北市府全面動起來防堵疫情再次爆發，加強疫情訪視，光是上個月就巡查計1069場次以上，並鐵腕稽查違規使用廚餘4間，處分數為全國最多。近日提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度，同時加強人車流向追蹤，推動豬場QRCode實名制，三管齊下成功遏止疫情蔓延。

動保處指出，考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，10月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養及人車管制，但仍有豬場違規使用已處以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播，並首創提供「藍光捕蚊燈」予畜牧場，除避免日本腦炎等疫病傳染人及動物外，也降低消毒藥劑對環境壓力，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏。

動保處提到，12月起強化畜牧場生物安全防護網實施，對人員、車輛進出採QRcode實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛須加註車號，掌握追蹤進入養豬場之人員流動資訊，導入數位化工具取代傳統紙本登錄，落實人員進出管控與足跡紀錄，將列入日後申領農政單位相關補助之必要條件，未落實業者將喪失其申領相關補助之權益，並列為加強稽查對象，動保處提醒畜主應落實配合執行。

動保處強調，防疫須政府ヽ畜牧產業與社會大眾共同努力，透過跨單位合作、動保處提供輔助工具消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊、雨鞋，希望透過多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫ヽ衛生ヽ永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率；亦呼籲畜牧業者，主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，一同守護產業永續發展。

