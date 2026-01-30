全台最早國運籤出爐！ 五甲關帝廟抽出「中上籤」

高雄五甲關帝廟透過鸞筆「扶鸞」的方式，由玄天上帝開出今年最早的國運籤，五甲關帝廟總幹事鄭偉信表示，「是屬於上半年度有利，下半年度平穩是屬於中上籤，去年跟今年一樣強調的是行善照光明。」

3-5月防天災 年底大選籤詩曝行善積德和氣

籤詩中寫道，「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行。」廟方解釋，第一句「丙馬奔馳景色新」象徵駿馬奔馳帶來全新局面與氣象，但六十年一遇的「赤馬紅羊劫」暗示伴隨動盪需謹慎。

五甲關帝廟抽出馬年國運籤。圖／台視新聞製圖

廟方同時抽出今年12個月的月勢，總幹事鄭偉信說明，第一個月的月籤提到「海中尋寶不淪沉」，代表今年台灣經濟將延續去年景象，如AI產業與成長股仍有寶可尋；第二個月人才輩出，關鍵技術人物將出現；三月至五月可能有天災；八月貿易將非常活絡，今年全球變化快速，經濟與貿易有望迎來旺季。

至於年底大選，總幹事鄭偉信表示，「今年選舉需以慈母般的心懷對待，才能贏得選民認同，總結來說，強調行善積德和氣。」並強調，「穩中求新、以民為本」，好運自然會一整年累積。

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

高雄／陳淳禎、王晨瀧 責任編輯／蔡尚晉

