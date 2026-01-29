全台最早國運籤出爐！五甲關帝廟抽出「中上籤」：2026上半年有利

生活中心／施郁韻報導

高雄五甲關帝廟開出全國最早的國運籤。（圖／資料照）

農曆過年即將到來，高雄五甲關帝廟開出全國最早的國運籤，由關聖帝君開出國運籤，「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，廟方指出此屬「中上籤」。

據《自由時報》報導，高雄五甲關帝廟搶先開出最早國運籤，該廟宇為全台唯一神明降臨透過筆生寫成籤詩，關聖帝君開出國運籤，「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，馬年上半年有利，下半年平穩。

廣告 廣告

報導指出，廟方表示，點出國運強勁且充滿變動，像駿馬奔馳迎來新局面，經濟亮眼揚中外更利世人，不過正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，伴隨高度動盪，農曆3至5月留意天災、注意農曆6月國際變化衝擊，應謹慎應對。

廟方指出，提醒政府追求國家經濟發展，也要注重積累福報，應重民生、經濟，排解貧富差距，改善物價上漲；秒方點出社會修復期關鍵在於分配與照顧，政策若能照顧基層、青年、弱勢，將民心回穩。

廟方接著說，台灣對外貿易、國際往來頻繁，經濟走向世界，國際能見度提升，提醒須留意地緣政治與能源議題。2026年底即將迎來大選，國運籤提醒「和氣生財」、「同心知義理」，須保持內部和諧。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

他問「中國這地區給台灣統治會怎樣？」陸網刷一排簡體字 反轉回答驚呆

「黃便上有血」30歲男2狀況誤認痔瘡 醫一檢查癌末：不到1年離世了…

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

力積電突通知停止接單！晶相光深夜發重訊「尋找替代廠」：出貨恐受衝擊

