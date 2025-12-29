全台最早跨年煙火在「這裡」！「閃耀新北 1314跨河煙火」跨年玩樂懶人包！



全台最早跨年煙火──「閃耀新北1314跨河煙火」

【旅遊經 洪書瑱報導】





每當跨年之際，煙火總是最璀璨及亮點的目標，除了備受國內外民眾矚目──2026 台北101跨年煙火，主題為「SPARK 101」，預計施放360 秒低煙煙火，今年還首度與台北流行音樂中心合作，結合 5 首原創及流行音樂，打造視覺與聽覺的雙重饗宴。另各縣市的跨年晚會，也有煙火施放，各大主題遊樂區：六福村5 分鐘(300秒)；麗寶樂園300秒「馳夢之境」主題煙火秀；劍湖山世界有亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」，總長達610秒；義大世界999秒煙火「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀等外，不要錯過還有全台最早煙火秀──在淡水漁人碼頭施放「閃耀新北1314跨河煙火」！

全台最早煙火秀──將在淡水漁人碼頭施放「閃耀新北1314跨河煙火」，邀您一同在河海交會的美麗景致中迎接嶄新的2026年！「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間8時26分準時施放，展演時間長達13分14秒，屆時超過3萬5千發煙火於淡水河上空綻放，璀璨煙火倒映河面，為民眾帶來震撼視覺效果與浪漫滿分的跨年夜空，活動場域更橫跨淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸，是全臺唯一橫跨河岸、規模盛大的跨河煙火展演。









淡水漁人碼頭漁港夕陽









漁人碼頭情人橋與夕陽



淡水漁人碼頭不僅是跨年煙火的主舞台，也是名列新北十大觀光景點，於今(2025)年榮獲交通部觀光署第二屆觀光亮點獎「最佳國旅創新獎」。這座結合漁港風情與休閒觀光機能的特色海港，擁有木棧道觀景平台、情人橋及浮動碼頭等多元設施，白天可遠眺淡水河口與遼闊海景，傍晚欣賞絢麗夕陽，是民眾散步漫遊、拍照打卡的熱門去處。









淡水漁人碼頭庫拉瓦







幾米女孩裝置藝術(作品名稱「有時想獨自看海」)







幾米女孩裝置藝術(作品名稱「有時為人點一盞燈」)







幾米溜溜帽遊樂場







淡水漁人碼頭心型石滬夕陽







特色海鮮餐廳(大胖活海產)







特色海鮮餐廳(魚藏餐廳)





港區內除設有深受歡迎的幾米主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場外，今年更加入全新亮相的角色「庫拉瓦」，以可愛圓潤、帶點慵懶的療癒形象現身港區，模樣討喜、親和力十足，吸引大小朋友爭相合影，成為人見人愛的新地標，也為漁人碼頭增添更多童趣與話題性；此外，港區木棧道沿線亦匯聚多家特色商家，包括大胖海鮮餐廳、漁人水岸四季景觀餐廳等等，以及魚藏海鮮宴會廣場，也方便民眾品嚐新鮮在地海味的美味選擇，讓跨年行程從白天一路精彩延續至夜晚。

為因應跨年活動人潮並維持淡水漁人碼頭周邊交通順暢，請用路人注意──活動當日將實施交通管制措施，下午4時至晚間11時，中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄進入淡水漁人碼頭前的路段，將劃設為行人徒步區，禁止汽車、機車及腳踏車（含牽行）進入。



此外，淡水漁人碼頭停車場自當日上午10時起採進場一次性收費（小客車每次收費60元，無30分鐘免費停車優惠，出場直接離場），當停車場達滿載時，汽車將禁止進入漁人碼頭(機車、腳踏車除外)；機車、腳踏車視停放狀況另行管制，並由警方與義交人員引導車輛停放至觀海路、中正路二段、濱海路三段及沙崙路路邊，機車則停放至港區外的觀海路停放區；至於騎乘腳踏車前來的民眾，請配合停放至腳踏車臨時停放區，地點包括中正路二段10號、沙崙路十字路口（黃金海岸大樓及吉美悅洋大樓前的綠化步道），以及港區外觀海路人行道。為便利民眾前往，市府已協調捷運、淡海輕軌及公車業者加密班次，建議民眾多加利用大眾運輸工具參與活動。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭交通便捷、景觀豐富，不僅是跨年煙火的絕佳觀賞地點，也是市府辦理「仲夏繽紛樂」、「河海音樂季－漁人舞台」等活動的重要場域，是北台灣民眾假日休閒、親近海洋的首選去處。民眾若計劃到淡水漁人碼頭跨年，建議白天漫步港區、欣賞幾米與庫拉瓦等特色裝置藝術，品嚐港區商家海鮮美食，傍晚欣賞夕陽與港灣景色後，夜晚可在音樂與璀璨煙火陪伴下，與親朋好友一同迎接嶄新的金馬年。





※.​2026年「閃耀新北1314跨河煙火」活動海報：














