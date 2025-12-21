全台最早跨年煙火！兒童新樂園晚間7時放煙花 還有無人機秀

年底將至，不少人已開始安排跨年行程，一名家長分享，台北市的兒童新樂園12月31日舉辦跨年活動，營業時間延長至晚間9點半，且為了配合小朋友的生活作息，還會提前在晚間7點、8點26分施放煙火，讓他大讚是跨年的好選擇，引發網友討論。

一名網友近日在Threads分享，兒童新樂園12月31日將舉辦「跨年幸福心派對」，有放煙火、無人機表演，且為了配合小朋友的作息時間，相關活動在晚間7點左右登場，最晚的煙火秀在8點26分開始施放，讓小朋友可以玩好玩滿，「帶小孩跨年選兒童新樂園很不錯耶」。

兒童新樂園介紹，今年的跨年活動，將與紐西蘭同步連線，轉播當地地標天空塔的跨年煙火，長達480秒的無人機秀首先會在晚間6點50分登場，將在夜空中呈現「你好紐西蘭」、「台北幸福」、「2026 HAPPY NEW YEAR」等圖像，隨後會在7點、8點26分兩度施放煙火，總計達到600秒，將是全台第一個施放跨年煙火的地方。

此外，兒童新樂園表示，自103年開園以來，已累積超過1991萬人次入園，預計第2000萬名遊客會在12月出現，園方因此準備特殊活動，提供第2000萬名遊客一張「幸福無限樂園卡」，2026年全年可不限次數入園，每次最多攜帶3名同行者；第2000萬人次前後5名的遊客們，也可各獲得6張「一日樂Fun券」，入園後可不限次數暢玩各種遊樂設施，歡迎民眾踴躍參加。

