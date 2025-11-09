全台最早！盧秀燕啟動災變中心 點名廚餘掩埋場加固
鳳凰颱風預估這次會從西半部登陸，嘉義布袋漁港也開始防颱準備，蚵農忙著將蚵架拖回港內並加固，7月丹娜絲颱風從嘉義登陸，而義竹鄉歷經上次颱風，有老宅還在整修，現在又有颱風，只能暫時停工；另外，台中市長 盧秀燕今天(9號)也提前啟動災害應變中心，成為全台最早的縣市。
台中市長盧秀燕對這次颱風特別重視，無論在物理或心理層面都感受到不同以往的壓力。她提前啟動災害應變中心，與各局處首長一同進行防颱準備，詳細交代巡視、加強及加固工作。特別值得注意的是，因應非洲豬瘟禁餵廚餘而設置的12個掩埋場，都加裝了防水遮罩、沙包，甚至釘上鉚釘，以防止變成「廚餘海」。
嘉義地區的民眾同樣緊張不已。在東石布袋漁港，漁民忙著將蚵棚拖往港內並加固。這是因為今年7月丹娜絲颱風從嘉義登陸時，帶給當地嚴重災情，記憶猶新，所以大家都不敢掉以輕心。
在布袋鄰近的義竹，情況更為艱難。有戶人家的百年老厝在上次颱風後尚未修復完成，現在又要面臨新的威脅。這些尚未修好的房屋只能暫停施工。更令人擔憂的是，有些住戶的房屋在丹娜絲颱風後受損，至今還未輪到修繕，只能再次蓋上防水布做好防颱準備。
義竹的漁民也積極採取行動，將魚塭鐵皮倉庫上容易被強風吹斷的危險鐵條一一拆下。
