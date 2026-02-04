全台最易受災公路通車！經28個月整建 台20線關鍵點完工

【記者莊偉祺／台北報導】交通部長稱全台最難養護且易受災的省道公路，台20線瓦筏哈橋歷經28個月終於通車！期間受到莫拉克颱風、凱米颱風重創，投入4.9億元推動才能完工。

公路局今（4日）表示，歷經28個月，台20線勤和至復興路段的關鍵節點-瓦筏哈橋已完工通車，沿途居民無須再以荖濃溪河床便道通行。

台20線南橫公路是高雄市桃源區交通要道，98年莫拉克颱風後南橫公路受創嚴重，尤其在桃源區勤和里至復興里路段，因荖濃溪及支流布唐布那斯溪、玉穗溪交互影響，水文地質極不穩定，災後長期僅以河床便道通行，不時因降雨及災害造成河床便道阻斷，造成桃源區部落交通往來極大不便。

公路局曾於106年完成勤和至復興中期道路計畫，但位於荖濃溪河床變化最劇烈處的明霸克露橋，卻受到110年盧碧颱風及113年凱米颱風影響，導致橋跨全部沖毀，嚴重影響桃源地區部落及南橫遊客的交通往來。

交通部長陳世凱表示，台20線勤和至復興路段，受到荖濃溪河系影響，環境變化劇烈，可以說是全台最難養護且易受災的省道公路。只要路一斷，對當地部落生活與觀光帶來劇烈影響，因此中央投入4.9億元推動「瓦筏哈橋」興建，也希望這座橋未來能守護地方。

公路局南分局甲仙工務段長鄭敏華另指出，瓦筏哈橋位於全台水文地質最複雜的地方，遇到颱風河床變化差異最大可達30公尺，自112年9月28日開工以來，工程團段歷經超過2次的汛期、10次颱風等。

