全台最暢銷Android手機是它們 三星新黑馬加入戰場
【記者趙筱文／台北報導】在蘋果強勢主導的10月台灣手機銷售排行榜中，Android陣營仍展現強大韌性，三星、OPPO、vivo多款機型逆勢上升，輕旗艦與中階市場同步回暖。
雖然前五名被iPhone全包，但Android手機並未被全面壓制。最亮眼的是三星的Galaxy S25 FE，首次進榜即衝上第19名，單月銷量成長近兩倍，成為10月成長最快的安卓新秀。
另一款旗艦Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）也在本月強勢回歸排行榜，以26%銷量增幅重返第17名，顯示頂級旗艦需求仍在，只是受到新iPhone短期排擠。
整體而言，安卓銷量最穩定的依舊是三星Galaxy A56系列。A56（12GB/256GB）雖略退一名至第六，但仍穩居全台最熱銷Android手機；A56（8GB/256GB）也維持在第11名，成功守住預算型購機族群的心。
傑昇通信分析，安卓陣營在本月展現回溫力道，除輕旗艦之外，中階市場的OPPO與vivo表現也具支撐力。OPPO A5 Pro與vivo Y29s雖在榜內小幅下滑，但仍穩定佔據前十名。更引人注意的是中高階的vivo V60與OPPO Reno14分別升至第13、14名，在萬元出頭的價位帶提供近旗艦體驗，包括高質感外型、人像拍攝等，成功抓住想升級又不想買到高價旗艦的族群。
值得關注的是，Android整體銷售量比9月回升，顯示在iPhone 17系列逐漸消化早期排擠後，安卓品牌在年底促銷季仍具發揮空間，中高階手機可望成為後續成長動能。
