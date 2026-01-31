全台最有錢的照片 黃仁勳兆元宴合照點點名
[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今晚（31）在台北「磚窯」宴請供應鏈夥伴，兆元宴正式開席前，現場就先拍下一張「大合照」，鏡頭裡是台灣甚至全球AI供應鏈的關鍵決策者，可說是全台最有錢的一張照片。
除了黃仁勳坐在照片第一排正中央，黃仁勳右手邊坐著台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠，左手邊則坐著廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘，鴻海董事長劉揚偉以及和碩董事長童子賢則站在第二排、黃仁勳正後方。
全台AI 產業鏈的核心人物一次框進同一個畫面，從晶片、伺服器、零組件到系統整合，市場也關注兆元宴可能會帶動哪些公司表現。
根據《Yahoo股市》盤點20檔去年參與兆元宴的上市櫃公司到2026年1月30日，股價上漲最多的為台達電270%，欣興166%、宜鼎147%，權王台積電也多達111%，而20檔平均上漲約34%。
