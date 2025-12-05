全台最浮誇內衣廠慶回歸 曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華12/12甜蜜登場

▲2025曼黛瑪璉廠慶嘉年華歡樂拱門。（圖／艾思妮國際股份有限公司提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度、號稱「全台最大最浮誇的內衣廠慶」再度席捲歲末！曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華將於12月12日至14日在彰化員林總公司甜蜜登場，今年以粉彩系《夢幻樂園》為主題，將品牌總部打造成宛如童話場景的遊樂園，不僅能購物，還能體驗美拍、品嘗美食與參加互動活動，預料將掀起新一波朝聖人潮。

▲2025曼黛瑪璉廠慶嘉年華瑪登啵啵兔。（圖／艾思妮國際股份有限公司提供）

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華，每年都以「超浮誇優惠」著稱，今年同樣讓粉絲提前敲碗，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵祭出萬件超值內衣回饋，多款明星商品、無鋼圈系列、功能款與睡衣家居服皆以破盤價格促銷，3件組超划算優惠尤其吸睛，邵雨薇代言款及啦啦隊女神峮峮主打款也同步下殺。許多消費者形容：「就是因為這個活動，可以一次把一整年的內衣都買齊！」

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵長期致力於打造舒適、優雅與機能結合的高品質內衣品牌，每年廠慶活動不只是回饋，也是品牌與顧客之間最真摯溫暖的交流時刻。品牌行銷經理陳怡璇表示：「我們希望每年的這個時刻都能與大家聚在一起，所以用心打造充滿幸福的園區體驗。用心佈置每一個場景、珍惜每一個互動，都是想讓大家在繁忙生活中，能有一段快樂回憶的時光。」

《夢幻樂園》今年以粉彩遊樂園為概念，打造多組超夢幻美拍場景，包括最受矚目的「旋轉獨角獸」與領養Q雲寶寶的「彩虹能量屋」，活動期間也祭出超優惠滿額折扣，A區消費滿3,500元現折688元、B區滿2,500元折250元，並邀請人氣美食品牌「魚刺人雞蛋糕」與冠軍「黑沃咖啡」進駐，讓遊客邊拍邊吃邊逛，享受沉浸式遊園體驗。現場亦設有親子同樂區，可免費領取氣球髮箍，並欣賞校園表演與氣球魔法秀，成為家庭客最期待的亮點之一。

活動也推出多項限定互動及超值回饋，開幕日舉辦的「內褲裝到飽」挑戰預料將成為社群熱門話題。消費滿額還可參加豪華抽獎，包括 iPhone 17 Pro、日本雙人來回機票、泡泡瑪特400%盲盒、新光三越5,000元禮券等超過 20 項大獎，從體驗、優惠到抽獎全面升級，讓民眾一次玩好玩滿。

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華於12/12(五)至12/14(日)盛大登場，12/11(四)下午1點準時開園，只要跟著粉紅色幸福指標走，就能抵達一年一次最盛大的夢幻樂園。歡迎揪上你的姐妹、朋友、家人，一起前往員林總公司參加這場快樂爆表的盛典！