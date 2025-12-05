全台最浮誇內衣廠慶回歸 曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華12/12甜蜜登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度、號稱「全台最大最浮誇的內衣廠慶」再度席捲歲末！曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華將於12月12日至14日在彰化員林總公司甜蜜登場，今年以粉彩系《夢幻樂園》為主題，將品牌總部打造成宛如童話場景的遊樂園，不僅能購物，還能體驗美拍、品嘗美食與參加互動活動，預料將掀起新一波朝聖人潮。
▲2025曼黛瑪璉廠慶嘉年華瑪登啵啵兔。（圖／艾思妮國際股份有限公司提供）
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華，每年都以「超浮誇優惠」著稱，今年同樣讓粉絲提前敲碗，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵祭出萬件超值內衣回饋，多款明星商品、無鋼圈系列、功能款與睡衣家居服皆以破盤價格促銷，3件組超划算優惠尤其吸睛，邵雨薇代言款及啦啦隊女神峮峮主打款也同步下殺。許多消費者形容：「就是因為這個活動，可以一次把一整年的內衣都買齊！」
▲2025曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華主視覺。（圖／艾思妮國際股份有限公司提供）
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵長期致力於打造舒適、優雅與機能結合的高品質內衣品牌，每年廠慶活動不只是回饋，也是品牌與顧客之間最真摯溫暖的交流時刻。品牌行銷經理陳怡璇表示：「我們希望每年的這個時刻都能與大家聚在一起，所以用心打造充滿幸福的園區體驗。用心佈置每一個場景、珍惜每一個互動，都是想讓大家在繁忙生活中，能有一段快樂回憶的時光。」
《夢幻樂園》今年以粉彩遊樂園為概念，打造多組超夢幻美拍場景，包括最受矚目的「旋轉獨角獸」與領養Q雲寶寶的「彩虹能量屋」，活動期間也祭出超優惠滿額折扣，A區消費滿3,500元現折688元、B區滿2,500元折250元，並邀請人氣美食品牌「魚刺人雞蛋糕」與冠軍「黑沃咖啡」進駐，讓遊客邊拍邊吃邊逛，享受沉浸式遊園體驗。現場亦設有親子同樂區，可免費領取氣球髮箍，並欣賞校園表演與氣球魔法秀，成為家庭客最期待的亮點之一。
活動也推出多項限定互動及超值回饋，開幕日舉辦的「內褲裝到飽」挑戰預料將成為社群熱門話題。消費滿額還可參加豪華抽獎，包括 iPhone 17 Pro、日本雙人來回機票、泡泡瑪特400%盲盒、新光三越5,000元禮券等超過 20 項大獎，從體驗、優惠到抽獎全面升級，讓民眾一次玩好玩滿。
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華於12/12(五)至12/14(日)盛大登場，12/11(四)下午1點準時開園，只要跟著粉紅色幸福指標走，就能抵達一年一次最盛大的夢幻樂園。歡迎揪上你的姐妹、朋友、家人，一起前往員林總公司參加這場快樂爆表的盛典！
其他人也在看
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
全台十一家醫院串聯 2025小陽光畫展在奇美博物館綻放希望之光
小陽光畫展首次進駐奇美博物館 公益藝術邁向新里程 【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「2025小陽光畫展—輝灑希望．迎向陽光」今年首次走進奇美博物館，以跨界合作的方式展出燒傷與顏損孩子的創作，更推出線上數位策展，讓大眾無論身在何處都能感受作品中滿溢的勇氣與韌性。畫展由陽光基金會、奇美醫院與台灣輝瑞大藥廠共同主辦，今（12/5）於奇美博物館二樓豐收廳正式開展，主辦單位代表、全台策展醫院代表及兩位小畫家共同出席，一同為希望之光揭幕。 十五年公益旅程 從桌曆到博物館舞台 自2010年起，陽光基金會以創作陪伴燒傷顏損孩子；2014年輝瑞加入支持，並於2020年率先在企業內展示畫作。自2023年起推動巡迴畫展，將小陽光作品帶入全台各地。今年作品首度於奇美博物館展出，象徵公益藝術推動的一大突破。 陽光基金會董事長劉陽明表示：「每一筆色彩都寄託著孩子們對未來的期盼，也象徵他們重生的勇氣。我們希望透過實體與線上同步策展，讓更多人認識燒傷顏損孩子的處境，也邀請大家成為他們的陽光。」 奇美醫院院長林宏榮也強調：「真正的醫療不僅是治癒身體，更是陪伴心靈的復原。畫展進入博物館別具意義，展現『藝術入醫療，生命更閃耀健康醫療網 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
健康齊+1！嘉市表揚戒菸服務、流感疫苗及衛生保健績優單位與志工
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局今(5)日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」頒獎典 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
華視歲末點燈活動登場！ 迎接璀璨十二月
台北市 / 綜合報導 歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《戰車世界》2026節日大作戰開跑！完成任務即可招募班尼迪克康柏拜區車長
戰遊網旗下《戰車世界》年度壓軸活動「2026節日大作戰」今日正式展開！今年的節日大使由全球知名演員班尼迪克康柏拜區 (Benedict Cumberbatch) 擔任，他將在 「2026節日大作戰」期間展現他的招牌機智、智慧與幽默感。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 133
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 57
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 11 小時前 ・ 65
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 128
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 209
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 157
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 8 小時前 ・ 3
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 103