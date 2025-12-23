全台最狂法拍車！茗香園老闆涉30億洗錢案 名下保時捷年底拍賣

【記者謝亞庭／台北報導】法務部行政執行署士林分署（下簡稱士林分署）與台北地檢署攜手合作、共同打擊犯罪，貫徹行政院「五打七安政策」，特別訂於今年12月30日上午10時30分，在士林分署舉辦「911保時捷跑車拍賣會」。此次拍賣標的，為知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔名下保時捷，由於其涉洗錢等案遭認定為不法所得，由北檢囑託士林分署依法變價拍賣，有興趣的民眾可到場參與競標。

台北地檢署日前偵辦第三方支付平台「Hero Pay」，發現該平台涉嫌替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額高達近30億元，且光是手續費就大賺3億元。檢警於今年9月間兵分多路搜索，並拘提首腦羅以翔、黃秀蓉等人到案。

據了解，羅以翔是北市知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人，黃秀蓉則是宵夜名店「東引快刀手」負責人。其中，檢警自羅男名下扣得一輛以不法所得購入的保持捷跑車，為了避免查扣物品久置而大幅貶值，影響被害人日後求償權益，便囑託士林分署依法拍賣。

士林分署說明，本次拍賣標的為今年1月出廠的保時捷「911 CARRERA GTS」車款，外型為銀色車身，並有2門4座配置，相當富有競技感。此外，該車融合新世代油電科技與數位化座艙設計，兼具性能與質感，堪稱「性能甜點」級跑車，對於重視細節與駕馭體驗的民眾來說，實為難得之選。

士林分署指出，為了使民眾能實地了解拍賣標的車況，也特別在拍賣當日上午10時至10時30分舉辦車輛鑑賞會，開放現場參觀，誠摯邀請各界蒞臨賞車，把握難得良機。

士林分署也提醒，本次拍賣會將於本月30日（星期二）上午10時開放登記，至上午10時30分截止，應買人憑身分證辦理登記，始得領取號碼牌入場參與競標。另外，拍賣自上午10時30分開始，拍定人須當場支付拍定價金，付款方式可選擇「現金」、「匯款」、「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票支付」或「信用卡刷卡」等方式，詳情可參考網站資訊 (網址：http://www.sly.moj.gov.tw)。

檢警查扣羅以翔名下保時捷「911 CARRERA GTS」，將由士林分署依法變價拍賣。士林分署提供

