全台最狂跨年！張惠妹世紀合體A-Lin 嗨唱90分鐘揪10萬人「跳起來」

【緯來新聞網】張惠妹選在家鄉台東與民眾一同迎接2026年，擔任壓軸演出前，特地與前一位演唱大來賓A-Lin合唱〈連名帶姓〉，引起全場超過10萬名觀眾尖叫。當眾人一同倒數完欣賞完5分鐘、8000發的絢麗煙火後，張惠妹見樂手還沒喬好，便加碼邀請所有歌手一起清唱部落歌曲與〈姊妹〉，范曉萱在一旁當伴舞，被桑布伊笑說喝醉了，場面熱血又歡樂。此次台東吸引超過10萬人進場，跨年線上觀看最高達28萬人，張惠妹最後唱到凌晨1點半、約90分鐘。

張惠妹（右圖）、A-Lin（左圖）世紀大合體。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin在倒數時刻前登台，接連演唱自己的著名歌曲，當然部落神曲〈我心已打烊〉也沒少，最後的〈摯友〉更掀起全場大合唱。A-Lin在空拍都不會讓場子冷掉，總是幽默大聊天，也不知講真講假的，笑稱自己曾和初戀在此場地的一邊相識、另一邊則是一起喝威士比的所在，聊著聊著就又開始唱歌。



最後，張惠妹帶領著A-Lin、范曉萱＆100樂團、Saya、戴愛玲、持修、李英宏、葛西瓦、桑布伊、葛仲珊、琟娜一起大合唱〈三天三夜〉，迎接2026年的第一天，這回跳起來不需要害怕了，眾人原地大跳特跳、無所畏懼。

台東跨年煙火。（圖／台東縣政府提供）

張惠妹怎麼可能讓場子冷掉，接著〈站在高崗上〉、〈What’s up〉等歌曲，其中包含新歌〈我的存在就是愛你〉，「我在有點緊張，我忽然間發布了新歌，這首歌是我覺得在2025年經歷了很多很多的事情，特別想在26年要跨過25年的最後一天，要唱這首歌，想要表達這首歌的意思，希望大家可以好好看一下歌詞、練一下，也許可以抒發你的情感」。



這回的歌單，她另外選唱方大同〈特別的人〉，並且說道：「你有跟親愛的朋友、家人，有認識嗎？彼此？在新的一年，大家都可以擁抱自己最愛的人，珍惜自己最愛的人，我要把這首歌獻給一個很特別的人，你們也一起唱、抱緊他、牽著他，親愛的要認識才可牽。」最後，她和葛仲珊嗨唱〈跳進來〉結束東跨之夜。

