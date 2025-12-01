全台最穩？消費者點名「這家手搖飲」屹立不搖：安全又便宜

生活中心／倪譽瑋報導

在眾多手搖飲連鎖店中，不少消費者評論50嵐「低調、穩定」。（圖／資料照）

台灣手搖飲店眾多，不少家是已開業多年、分店眾多。日前有鄉民提出，50嵐開業很久，市面上也有許多競爭對手「為何可以屹立不搖？」許多喝過的人表示，50嵐的特色是「穩」，雖然沒有亮眼的飲料品項，但價格算便宜「踩雷」機會也不高，有消費者評價，如果到外地不熟當地手搖飲店「50嵐是最安全的選擇」；也有一派提出COCO、清心同樣算穩，和50嵐同屬三本柱。

日前網友在PTT發文詢問「50嵐這品牌為何可以屹立不搖？」手搖飲、奶茶店這麼多間，50嵐算是眾多店家中開很久的，好奇「有沒有更多相關的八卦？」

許多人都指出，雖然沒有特別亮眼，但50嵐的飲料品質穩定，「我台北台中跑，店品質幾乎一樣好」、「就不好也不壞，去外地不熟當地飲料店，50嵐是最安全的選擇，不會踩雷」、「中規中矩，不愛跟風亂賣飲料」、「50嵐也有雷店啦，但大多數品質都顧得不錯」、「一個字，穩」、「基本功紮實啊，價錢也沒什麼漲，味道簡單好喝」。

部分鄉民表示，其他手搖飲店也很不錯，「老實講我不覺得50嵐品質有很穩定，每次買四季春有時候很澀」、「清心也開很久喔？」「純茶目前喝下來，味道跟穩定度我只推得正」、「50嵐和清心都算是品質穩定的」、「COCO、清心、50嵐，三本柱務實好喝」。

