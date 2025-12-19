全台最粗金項鍊「價值1千300萬」 買家把房掛身上坦言：戴到想吐

【緯來新聞網】高雄一間銀樓打造出一條號稱全台最粗的黃金項鍊，重達80兩，約合3公斤，市值突破1300萬元。該鍊由屏東經營餐飲的張姓男子斥資800萬元購入，僅一年就因金價上漲而大幅增值約500萬元，張先生接受媒體訪問時也坦言項鍊太重「戴1小時就想吐。」

全台最粗金項鍊「價值1千300萬」。（圖／翻攝Threads）

項鍊買家張先生主業為生煎包，此外還從事貓舍與艾草蚊香產品生意。他表示，這條項鍊雖具收藏價值，但因過重導致頸部與肩頸壓力大，「戴久了會想吐，像是在做重量訓練」。



負責打造這條項鍊的銀樓業者江姓負責人說，為了保持項鍊表面潔淨，會以高溫火焰進行清潔，可達500至600度，藉此去除油垢與雜質。他解釋，真金不怕高溫燃燒，而該鍊之所以增值，主因是金價從一錢約1萬元漲至逾1萬6千元。



張先生平日生活簡樸，卻熱衷於黃金收藏與跑車改裝，常在社群媒體分享GTR超跑照片，展現個人興趣。江老闆形容他為一位「做事實在、個性低調」的收藏愛好者。

