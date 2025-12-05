全台最美光節「空山祭」耶誕登場 無限卡秒殺、山林光影聲更震撼

〔記者洪瑞琴／台南報導〕被譽為全台最美山林燈節的「空山祭」，將於12月25日耶誕夜盛大開展，展期一路到明(2026)年3月1日。今年邁入第7屆，以主題「山林呼喚 Call of the Wild Woods–the Mountain Awaits」打造升級版山林光影盛宴。門票一開賣、無限卡與無限卡組即秒殺，目前僅剩單日票可購買。

本屆策展以虎形山公園地形為舞台，規劃3大篇章「序曲：山林喚醒」、「進行曲：山林共鳴」、「奏鳴曲：山林禮讚」，14組作品散落入口、河谷、步道與觀景台，像沿著山勢展開的光影樂章。光、影、聲與環境同步呼吸，隨步伐前進逐步展開「山林光影藝廊」的沉浸旅程。

文化局指出，今年邀集台灣原住民與在地藝術家，也邀請日本、印尼、馬來西亞等國創作者駐地創作，以龍崎惡地風土為靈感，形塑「從土地長出的藝術」，呈現更具地域性的風格，讓龍崎的山林、竹林、惡地與星空，成為藝術與靈性的共振場域。

多組結合光影、AI生成、機械動態與聲音環境的多媒體作品成亮點，沉浸體驗較往年更為驚豔。年度主燈《山林呼喚》更以「山林靈氣覺醒」為概念，以大型光影結構及呼吸節奏打造山林守護者意象。

空山祭週四至週日展出(週一至週三休展)，單日票100元，每日限量5000張。6歲以下、65歲以上、龍崎居民與身障者及陪同者可免票；關廟、歸仁、仁德居民於週四、週五也享免票優惠。更多資訊可至「2026龍崎光節．空山祭」官網或兩廳院購票系統查詢。

「空山祭」以虎形山公園地形為舞台，作品將散落入口、河谷、步道與觀景台，打造絕美夢幻。(記者洪瑞琴攝)

虎形山公園竹林環抱如仙境。(記者洪瑞琴攝)

