全台最美古道急封閉 霞喀羅古道21.8K崩塌搶修至7月
喜愛登山健行的民眾注意了！全台知名的霞喀羅國家步道因近日梅雨強降雨狂炸，導致步道21.8K（靠近養老端）處邊坡發生嚴重落石崩塌，且目前仍有持續崩落的危險。
為了維護山友安全，林業及自然保育署新竹分署宣布即日起緊急封閉該區段進行搶修，預計暫停開放至115年7月20日，並暫訂於7月21日重新開放。除了21.8K處的嚴重塌方外，步道16.2K處的棧橋日前也遭巨石砸毀，必須拆除重建。
由於雙重災情夾擊，霞喀羅步道全線22公里目前無法貫通。施工期間，請民眾一律改由五峰鄉石鹿登山口（0K處）進入，並請於白石吊橋（13.3K處）折返，切勿冒險強行通過管制路段。
最新步道開放資訊將依修復進度機動更新，請密切鎖定「台灣山林悠遊網」或「霞喀羅生態旅遊」FB粉絲專頁。如有任何疑問，可電洽林業保育署新竹分署森林育樂科（03-5224163分機243）。
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