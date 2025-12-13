全台最美夢幻落羽松祕境 三層坪暌違多年重新開園

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭員山的「三層坪」，被譽為全台灣最夢幻的落羽松秘境，2021年一開放立刻爆紅，卻亂象頻傳緊急封園，睽違多年，最近終於重新開放，每天限量500人預約入園，消息一出，縱使落羽松都還沒全紅，近2個月的預約名額仍立刻被搶空。

金黃枝枒在風中搖擺，樹梢也沾染上一抹紅，整片落羽松倒映湖面，絕美景象宛如踏入仙境，清澈水流沿著層層水塘而下，這裡是宜蘭員山的「三層坪」，被譽為全台灣最夢幻的落羽松祕境。

廣告 廣告

遊客說：「來這裡的話，落羽松拍那個，倒映的那個感覺真的是很漂亮。」遊客說：「我從台中專程來，我今天早上6點多開車開到這裡。」一早橫跨半個台灣，只為久違朝聖這片美景，三層坪農塘園區是一個治山防洪設施，2021年開放後，迅速爆紅成為打卡熱點，尤其假日更湧進上千遊客，大量人潮對生態產生破壞，園方只能緊急封園。

2022年曾一度開園，卻又因門票爭議再度封園，直到2025年12月，才終於開放，就擔心亂象重演，園方祭出新制應對，這回想入園拍網美照，必須先上網登記，出示憑證才能免費參觀，目前網路預約開放到2月9號，每天限量五百個名額，消息一出馬上秒殺，搶不到三層坪門票也沒關係，到台中的武陵農場，欣賞楓葉轉紅也很浪漫。

遊客說：「楓葉的這種紅，紅的很像假的一樣，真的很漂亮，真的是很美。」近期天氣轉涼楓葉也紅了，隨著風輕輕搖曳，飄落在樓梯跟水池的楓葉，就像為園區鋪上一張紅地毯，園方也透露，這片絕世美景，將一路持續到年底，民眾想上山賞楓，可得要把握時機。

原始連結







更多華視新聞報導

看元旦曙光絕佳地點！太平山凌晨3時開園 賞日出7景點曝

宜蘭選情升溫！ 陳琬惠談藍白合：我是「最大公約數」

高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架 國發會審議通過

