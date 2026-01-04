全台最美燈節「空山祭」登場 預約門票、接駁車搭乘點一次看

【緯來新聞網】被譽為全台最具代表性的山林燈會之一的「龍崎光節—空山祭」上月25日開展，活動地點為台南市龍崎區虎形山公園，展期至2026年3月1日。今年主題《山林呼喚》以14組大型藝術與科技裝置構築夜間戶外展區，並集結台灣、日本、印尼、馬來西亞等地藝術家共襄盛舉，吸引各地民眾前來體驗自然與光影交織的冬日夜晚。

龍崎光節-空山祭展期至3月。（圖／龍崎光節-空山祭提供）

藝術家町田隼人（Hayato Machida）此次以台灣山城氛圍為靈感，創作裝置《旺旺花花》，展現如家般溫暖的節慶視覺；來自印尼的Aji Prasetyo則透過金屬結構作品《動能變異》，探討自然與環境訊號的互動。此外，主燈裝置亦命名為《山林呼喚》，由LED光影技術模擬山林呼吸律動，是展區中的焦點之一。

龍崎光節-空山祭展期至3月。（圖／龍崎光節-空山祭提供）

空山祭活動涵蓋跨國藝術合作與場域共生創作，包括藝術家蘇奕榮、陳普、潘奕丞、吳修銘、郭一勤、林秀慧、顏子斌、哈拿·葛琉（阿美族）、朱威龍（馬來西亞）、彭冠銘、董宇茜等人參展。

龍崎光節-空山祭展期至3月。（圖／龍崎光節-空山祭提供）

套票：

門票透過OPENTIX平台販售，包括100元單日票（每日限量5000張）、300元無限卡（可無限次入場，限量50張），以及包含原創角色周邊商品的499元無限卡組合（限量50組）。



符合資格者可免費入場，包括6歲以下、65歲以上、身心障礙人士及其陪同者、龍崎區居民等。週四與週五開放關廟、歸仁、仁德區居民免費入場，但國定假日不適用。



接駁車資訊：

虎形山展區不提供停車空間，主辦單位提供免費接駁服務，接駁站設於文衡殿停車場，平日車班時間為17:00至20:45，假日則從15:00起，每班間隔15至30分鐘，最後一班車於22:00由會場返回停車場，建議民眾提早搭乘以免錯過。

龍崎光節-空山祭展期至3月。（圖／龍崎光節-空山祭提供）

