全台最美藥局驚傳熄燈！最後營業時間曝光

有全台最美藥局之稱的分子藥局。（圖／翻攝自分子藥局 Molecure Pharmacy臉書粉專）





位於台中市西屯區的分子藥局，因為裝潢美輪美奐，成為知名打卡景點，也有「全台最美藥局」之稱，今（12）日官方臉書粉專突然宣布將在今年2月28日結束實體藥局營運，並將品牌重心轉向以電商服務。

分子藥局聲明如下：

時間的積累，總會在某個時間點轉換，而昇華。

分子藥局自 2017 年 7 月 16 日開幕，將在 2026 年 2 月 28 日，為一個階段性的完成，走過了 3,150 個日子。這段時間裡，我們在同一個空間中，反覆思考產品、成分、和健康的必要性，以及如何做出正確的選擇，才值得被長期信任。

如今，這段實體門市的篇章將在此完成。分子藥局將於 2026 年 2 月 28 日結束實體藥局營運，並將品牌重心轉向以電商服務與產品研發為核心的形式。這不是結束，而是一種更專注的整理——讓資源回到產品本身，讓溝通變得更清晰，也讓陪伴不受空間限制。

門市曾是一個可以停下來討論身體、生活與選擇的地方。我們感謝每一次來訪、每一段對話、以及那些願意花時間理解我們的顧客。從一開始的爆紅，有著許多媒體朋友對我們的照顧，到中間疫情時，我們共同追尋中衛口罩的日子，這些交流，已深深地留在品牌之中。

形式會改變，但分子藥局對理性、品質與誠實的重視，仍將持續存在於每一項產品與決定裡。未來，我們期待以更貼近生活節奏的方式，繼續與您相遇。

謝謝您，與我們共同走過這 3,150 天。

分子藥局 負責人 劉彥伯 敬上

