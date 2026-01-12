「全台最美藥局」宣布228結束台中實體門市營運 負責人親揭原因

分子藥局將於2月28日結束台中實體門市營運。（圖／翻攝自臉書，分子藥局 Molecure Pharmacy）

台中的「分子藥局」被封為「全台最美藥局」，是當地熱門的網美打卡聖地之一。不過，業者今天（12日）突然宣布，將於2月28日結束台中實體門市營運，並將品牌重心轉向以電商服務與產品研發為核心的形式，感謝每一次來訪、每一段對話、以及願意花時間理解他們的顧客，「時間的積累，總會在某個時間點轉換，而昇華。」

分子藥局負責人劉彥伯表示，分子藥局自2017年7月16日開幕，將在2026年2月28日完成階段性任務，「走過了3,150個日子。這段時間裡，我們在同一個空間中，反覆思考產品、成分、和健康的必要性，以及如何做出正確的選擇，才值得被長期信任。」如今，這段實體門市的篇章將在此完成。

劉彥伯指出，分子藥局將於今年2月28日結束實體藥局營運，並將品牌重心轉向以電商服務與產品研發為核心的形式。他強調，「這不是結束，而是一種更專注的整理——讓資源回到產品本身，讓溝通變得更清晰，也讓陪伴不受空間限制。」

業者提到，「門市曾是一個可以停下來討論身體、生活與選擇的地方。我們感謝每一次來訪、每一段對話、以及那些願意花時間理解我們的顧客。從一開始的爆紅，有著許多媒體朋友對我們的照顧，到中間疫情時，我們共同追尋中衛口罩的日子，這些交流，已深深地留在品牌之中。」

劉彥伯說，「形式會改變，但分子藥局對理性、品質與誠實的重視，仍將持續存在於每一項產品與決定裡。未來，我們期待以更貼近生活節奏的方式，繼續與您相遇。謝謝您，與我們共同走過這3,150天。」

