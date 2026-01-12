「全台最美藥局」開業8年 業者突宣布熄燈

台中知名藥局「分子藥局」開業至今8年，店面以獨特的空間設計、光影與香氛營造氛圍，加上健康選物理念，被譽為「全台最美藥局」，曾是許多網美打卡的熱門景點，但業者今宣布，將於2月25日結束實體門市，未來將把重心轉向電商與產品研發。

分子藥局今（12）日於臉書發文指出，因應品牌長期發展策略調整，將於2月25日結束門市營業，未來將把重心轉向電商服務與產品研發，強調此為階段性轉型與資源聚焦的策略，期望將更多資源投入產品研發，以更靈活、現代的方式，持續陪伴消費者的身心健康，並突破實體空間限制，提供更精準的產品與服務。

分子藥局強調，實體門市結束營業，但品牌核心價值理性、品質、誠實不會改變，會持續貫徹於每一項產品研發與服務決策中，感謝所有曾走進門市、參與討論並長期支持的朋友。

分子藥局自2017年7月16日開業至今已超過8年，店面以獨特的空間設計、光影與香氛營造，以及健康選物理念聞名，被譽為「全台最美藥局」，不僅提供多樣保健品與機能性商品，還透過網格化展架、階梯櫃與沉浸式燈光，讓消費者有逛展覽般的購物體驗，也成為許多網美打卡的熱門景點。

