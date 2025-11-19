全台最美 台中新光三越12米雪花耶誕樹亮相

▲新光三越台中中港店在一樓水舞廣場打造全台最美耶誕地標，12米高的浪漫雪花耶誕樹今日亮相。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.19)

[NOWnews今日新聞] 迎接溫馨浪漫耶誕季節，新光三越台中中港店在一樓水舞廣場打造全台最美耶誕地標，12米高的浪漫雪花耶誕樹，以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，今（19）日閃耀亮相，吸引許多逛街民眾搶著拍照，預料將成為今年冬日不容錯過的約會與打卡新地標。

超吸睛的是，浪漫耶誕樹旁以童話般的小樹雪景打造夢幻氛圍，而象徵心意與祝福的幸福郵筒及滿載禮物的耶誕禮物列車穿梭其中，彷彿趕著為民眾送上暖暖節慶賀禮。廣場旁串連有百米長的夢幻流星隧道，以及綿延絕美冰藍萬顆燈海，讓人有如置身璀璨銀河，每一步都是社群必拍亮點！

▲全台最美耶誕地標 ， 台中新光三越12米浪漫雪花耶誕樹，入夜後呼應倒影，璀璨耀目又浪漫。（圖／業者提供）

新光三越台中店表示，11月21日起至115年1月4日期間，每日晚間18:00-21:00整點，將推出由金曲製作人候志堅傾力打造的專屬耶誕音樂「星燦之夜音樂燈光秀」，結合夢幻燈光與動感旋律，帶來震撼與浪漫的視聽饗宴，百場演出場場驚艷，絕對是今年最不能錯過的聖誕體驗!

▲象徵心意與祝福的幸福郵筒及滿載禮物的耶誕禮物列車穿梭其中，彷彿趕著為民眾送上暖暖節慶賀禮。（圖／業者提供）

此外，11月22日下午四點時起，在新光三越一樓廣場將舉辦盛大耶誕點燈派對，由金鐘主持人王伯源化身幸福特派員，帶領民眾搭乘耶誕禮物列車迎接幸福時光。還有，當日將由舞客星絢麗開場，以KPOP熱力點燃耶誕夜，並邀請千禧全創作唱跳新星ADEN及新生代饒舌歌手PKZZAL1，雙軸獻藝，以音浪共同點亮聖誕樹！

業者表示，11月21日起至12月25日期間，於FB/IG拍照分享耶誕樹並標記#新光三越台中中港店及#耶誕幸福快遞中，出示打卡畫面，即可憑會員APP兌換指定贈品乙份！

