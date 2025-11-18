全台最老炸街猴！花蓮85歲阿公半夜狂踩油門 鄰怒：無法睡

花蓮縣吉安鄉近日出現一位全台最高齡的「炸街猴」，一名85歲鄒姓阿公竟然半夜在巷弄內狂踩油門「試車」，發出「森森森」的噪音吵到讓鄰居們都無法睡覺！

85歲鄒姓老翁半夜狂踩油門試車。（圖／吉安分局提供）

據吉安分局指出，全案發生在東海六街與東里一街口附近，在本月16日凌晨1點獲報後，旋即派遣仁里派出所警力趕往，抵達後發現有輛停在路邊的車一直在空踩油門，上前盤查發現駕駛是一位85歲高齡的鄒姓老翁。

警方徵得鄒姓老翁同意後，暫為幫忙「保管」該車鑰匙。（圖／吉安分局提供）

警方認定鄒翁的行為已經明顯影響鄰里安寧，時間已是深夜，又在住宅密集區做出此行為，為避免此狀況再發生，當下徵得鄒翁同意後，代為保管他的車鑰匙，並連繫家屬前來派出所看照約制。

警方指出，目前已依《社會秩序維護法》第72條規定，通知報案人及鄒翁到派出所說明。

