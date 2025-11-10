全台最老蛇窯！尋找守護窯業的守護神！做窯之前先拜「祂」？！

節目中心／綜合報導

位於南投縣水里鄉的「水里蛇窯文化園區」，是台灣現存最古老的柴燒窯場，創立於1927年。近百年來，它從生產日用陶器到發展為兼具觀光、教育與體驗的文化園區，完整保留傳統製陶技術。如今遊客不僅能親手捏陶，還能了解台灣陶藝的歷史傳承，是體驗窯業文化的重要據點。

水里蛇窯。（圖／翻攝自水里蛇窯官方網站）

早年水里的生活與窯場密不可分，甚至流傳著一段趣聞：當時婦人若想燙頭髮，只要將頭髮捲上髮捲，在窯燒完、餘溫近百度的蛇窯內進出幾趟，頭髮就會自然捲起，成為最原始的「燙髮」。這段充滿生活智慧的故事，成了導覽時最受歡迎的趣聞，也顯示蛇窯早已深植地方生活。

廣告 廣告

早期利用蛇窯燙髮示意圖。（圖／寶島神很大）

園區內還供奉著窯業祖師「羅明」雕像。相傳羅明與兄長羅文合稱「陶神」，哥哥擅長盤築成形，弟弟精於手拉坏。由於早期台灣多以手拉坏為主，因此多以羅明為主祀。陶藝師在開窯前都會先向祂上香祈福，祈求火候恰好、作品順利，展現對傳統工藝與神明的敬意。

水里蛇窯園區內的【羅明】像。（圖／寶島神很大）

「羅文」與「羅明」兩名合起為「文明」，象徵陶藝與人類文化的起源。從唐三彩到宋青瓷，再到今日的南投蛇窯，陶瓷不僅是生活器具，更是一種藝術與文化的象徵。水里蛇窯秉持「敬火、敬土、敬祖師」的精神，持續傳承百年柴燒工藝，讓古老的陶藝文化在現代依然生生不息。

此次賈斯汀與新朋友愛醬來到水里蛇窯體驗陶藝，想不到發生了件有趣的事，鎖定11/12 22:15 寶島神很大就對了！

更多三立新聞網報導

早睡晚起才正確？ 立冬這樣養身最聰明

與南鯤鯓王爺大戰！大孝成神囝仔公萬善爺傳奇

屏東赤山巖文化祭將登場！百攤美食同慶「星光嘉年華 」

虎爺求財拜拜禁忌多 桌下神威鎮煞亂碰恐觸禁忌

