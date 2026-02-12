全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放
桃園市蘆竹區南崁五福宮奉祀武財神玄壇元帥，是全台開基玄壇元帥祖廟，新近五福宮五大庄中元普度更登錄桃園市定民俗無形文化資產，迎接丙午馬年農曆春節期間，廟方設置七星平安招財橋、祈願池，提供信眾走春參拜、許願消災解厄求財運，主委邱進賢今(12)日表示，五福宮365年來維持傳統習俗，傳承閩南在地文化和教化人民，春節提供祈安禮斗、點燈、安太歲暨祈福法會，歡迎信眾新春參拜祈福運。
南崁五福宮俗稱南崁元帥廟，相傳明末永曆年間，延平郡王鄭成功征伐北台灣，駐軍南崁現址安奉玄壇元帥趙公明神像，號稱「元帥廟」，為開台玄壇元帥武財神首廟，香火鼎盛，建廟迄今365年、也是廟方重建入火安座100周年，歷史久遠、分廟最多，是許多信眾、網紅求財運、參香打卡景點，更是國定古蹟及桃園市定古蹟，廟方積極推動宗教文化活動，最具盛名的五福宮五大庄聯合中元普度今年1月登錄列為市定民俗，列為桃園無形文化資產保存，為台灣最老財神廟再添榮光。
送別農曆蛇年，迎來農曆馬年，五福宮在武財神玄壇元帥坐鎮、擁有鎮宮之寶「天爐」，提供信眾參拜、摸天爐招財，春節期間推出七星平安招財橋（七星橋）、祈願池，農曆除夕（16日）子時12時開廟門、集體安頭香，桃園市長張善政將在主委邱進賢率董監事陪同參香祈福、發送福袋，登七星橋、許願祈福，開放信眾跨七星橋祈求解災厄、許願招財運，廟方配合信眾參拜祈福法會，農曆正月22日（3月10日）辨理祈安禮斗點燈祈安植福法會，讓信眾開斗、開燈、安太歲，歡迎信眾春節進行宗教走春祈福之旅。
邱進賢表示，五福宮是南崁在地五大庄頭的信仰中心，也是桃園的文化中心，過去以來一直遵循古早傳統習俗延續至今，保存南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄及廟口庄五大庄聯合中元普度民俗，更是稀罕，廟方近年積極推動發揚在地文化和藝文、公益活動，捐贈獎助學金幫助清寒學子，造福地方，推廣武財神玄壇元帥走訪世界各國友宮，籌組創立台灣武財神玄壇元帥信仰協會，改善宮廟經營方式，宣傳玄壇元帥恩澤教化，將五福宮傳統文化代代傳承。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
回收螢光材發電技術 綠能有更多選擇
淨零轉型和建築節能需求日益迫切，高雄大學應用化學系師生將螢光材料與導光機制的結合，把回收材料再製成「螢光太陽能聚光器(LSC)」，未來可發展智慧窗戶、遮陽板或建築帷幕，達成節能減碳的綠建築目標，獲...
彰化芳苑燈塔園區3/1整修封閉 預計9月底前開放
（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部航港局今天表示，位於彰化縣的芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，並將封閉，預計9月底前完工開放。
台新投信守護海洋生物多樣性 攜手阿美族港口部落復育「海中玫瑰」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導台新投信長期關注生物多樣性保育，深知海洋生態是台灣守護自然生態的關鍵一環，攜手花蓮縣豐濱鄉的阿美族港口部落，投入港口...
沒想到她是這種人！于子育《花甲》苗栗行被虧「畫錯重點」 施名帥驚呼：比想像中還要ㄎㄧㄤ
實境綜藝《花甲少年趣旅行》迎來節目開播首對「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩，兩人攜手花甲組成員游安順、于子育，展開一場深入苗栗客家文化的感性之旅。首次與另一半在節目中長時間同行的朱芷瑩，坦言這趟旅程讓她對老公施名帥默默加分，在共同工作與旅行的過程中，發現了施名帥私下非常可靠的一面；而施名帥則笑稱日常相處與節目落差不大，最大的好處是完全不用煩惱行程與飲食，只要放心跟著走就好。
2026春節參拜攻略！求財求姻緣「這幾天」最靈驗，錯過吉時恐再等一年
2026年丙午火馬年到來，想要在新的一年事業財運爆發、感情開花結果，掌握春節期間的參拜吉時是成功的關鍵。根據民俗專家分析，2026 年屬「火」，氣場波動較大，因此在特定的日子祈求神明加持，能有效平穩運勢並精準招財納福。無論您是想去紫南宮領錢母，還是去霞海城隍廟求紅線，這份「2026春節參拜懶人包」將帶您一次看懂最佳求財與求姻緣的時間點。（記者唐家興）
軍旅13年轉身創業 南分署職訓點亮人生新航道
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為兼顧家庭與人生規劃，曾服役13年的職業軍人蔡長庭報名勞動部勞動力發展署雲嘉南
新莊唯一入選必比登的土鴨肉老店，鴨肉嫩到以為在吃鵝肉，這碗鴨肉羹必點！
2025年台灣米其林首次將新北市納入，其中米其林必比登共計有15家，分散在永和(4)、中和(2)、板橋(2)、三重(2)、新店(3)、萬里(1)，而這篇要分享的新莊也僅有「珍品餐飲坊」入選。
外皮微酥、魚肉鮮嫩化開！ 基隆廟口必吃這碗紅燒鰻羹，傳承一甲子的暖心滋味
基隆夜市不只是吃東西的地方，更是一座城市的生活縮影，在愛四路夜市裡，有一碗湯，從1965年一路煮到現在，陪著無數基隆人長大，那就是【圳記紅燒鰻】，圳記的名字，源自第一代阿公的名字，沒有華麗包裝，也沒有刻意行銷，卻能在夜市裡屹立超過半世紀，即使後來家族分家、各自經營，這一支位於愛四路24號的圳記紅燒鰻，依然擁有穩定回訪的老顧客與慕名而來的外地饕客，也是我從小到大爸爸每次到基隆夜市必買的小吃。
展售弱勢手創品 台南晴天坊推春節市集
南市勞工局輔導的晴天創意築夢坊計畫（晴天坊），將於春節期間推出市集活動，行銷身心障礙者與弱勢勞工的手工藝品，今日也表揚「2025晴藝獎－手創藝品競賽」前三名得獎者，包括金質獎吳貞慧《Owl古蹟公仔》，作品以象徵智慧與平安的貓頭鷹結合台南古蹟景點熱蘭遮城、孔廟、赤崁樓，展現濃厚的台南在地特色，收藏及送
明年全面禁用廚餘養豬 卓榮泰：近半養豬場已轉型
明年起全面禁止廚餘養豬，農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」，行政院長卓榮泰表示，原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數，短期內已初步顯現績效。行政院長卓榮泰今天在院會表示，自去年10月21日於台中檢驗出首例非洲豬瘟案例，到11月6日清零解
微波爐不是百寶箱！「這3樣」千萬別放進去 消防員警告：最常被忽略
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導微波爐幾乎是家家戶戶的必備電器，不過看似方便的加熱方式，其實暗藏風險。由消防員經營的臉書粉專「消防神主牌」近日提醒...
2026高雄櫻花季神祕嘉賓公開！ 《陽光女子合唱團》歌后驚喜加入
2026高雄櫻花季將於3月13日至15日登場，日前公布豪華卡司陣容，包括韓星SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR以及韓國女饒舌歌...
土城樹林線第一跨預鑄梁年前成功吊裝 捷運局長深夜領軍慰勞團隊
新北交通建設年前迎來重大進展！新北捷運土城樹林線CQ890標(樹林段)工程，今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，新北捷運工程局長李政安親自坐鎮第一線，緊盯長達27公
"綠黃紅5燈"掌握搭車時間! 高鐵推自由座等候燈號
生活中心／綜合報導過年倒數，台灣高鐵的春節疏運，今年多了不一樣的限定新措施，透過公共服務的精神，跟Line合作推「自由座等候時間」新服務。春節期間，搭自由座不想人擠人，可以事先透過手機，查詢各車站的自由座預估人潮，三種顏色燈號，讓旅客可以避開尖峰人潮，節省排隊等候時間。列車進站旅客魚貫上車，這樣從從容容多好，今年過年，就要這樣出門搭車，台灣高鐵要讓遊子們輕鬆回家，新推「自由座等候時間燈號預估」，不用煩惱還要等多久？只要拿出手機滑一滑，隨時掌握。高鐵營業處副總陳信雄：「除了可以節省等候時間以外，我們更期望能夠達成，能夠來均衡，尖離峰需求的差異效果，我們也非常感謝LINE的公司，可以本著公共服務，創新合作的精神跟高鐵合作。」高鐵跟LINE合作，新推「自由座等候時間燈號預估」。（圖／民視新聞）春節疏運從2月13日至2月23日，期間限定新服務，從高鐵網站、手機APP，都能找到「自由座等候時間」，今年還首次跟LINE合作以公共服務為出發點，點到LINETODAY、按生活、往下滑，就有最新候車資訊，綠、黃、紅、還有5個人型，代表自由座排隊人潮的預估等候時間，依照自由座旅客抵達車站到上車，每20分鐘為一級，一個小綠人大約20分鐘內能上車，很順暢；兩個黃燈20至40分鐘；三個黃燈可能要等一小時；如果紅燈出現，就代表可能要等一小時以上，能先避開時段。結合近20年運輸經驗+大數據+AI預測，做出自由座人潮動態預估。（圖／民視新聞）高鐵站務部資深經理顏宏穎：「是根據高鐵過去近20年，累積的輸運經驗，以及大數據資料，再結合我們的AI預測，同時我們也會把當日的預售狀況，所做出的動態預估，我們希望藉由這樣更直覺的方式，讓旅客在抵達車站之前，就可以即時掌握。」高鐵公司均化自由座人潮，端新招，從Line、手機APP、企業網站三管齊下，讓旅客沒買到對號座也不擔心，車站的自由座人潮要等多久，30秒內預估告訴你，也能利用綠燈時段，避開尖峰，節省等候時間，開心返鄉過好年。原文出處：「綠黃紅5燈」掌握搭車時間 高鐵推自由座等候燈號 更多民視新聞報導出包！馬可先生台南工廠查獲「十公斤逾期麵包粉」 挨罰6萬台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍春節遊故宮看花海！青青食尚花園宴享美味與折扣優惠！
擬修法放寬教育學分抵認 教部：不會降低專業要求
（中央社記者陳至中台北12日電）教育部擬修法放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，引發外界疑慮。教育部今天強調，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。
地標落漆！三角湧大橋髒亂不堪 吳昇翰呼籲市府整頓
（記者陳志仁／新北報導）曾被新北市長侯友宜稱為「三峽新地標」的三角湧大橋，耗資7.65億元興建，2015年底完 […]
春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高
地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，桃園機場已經湧現大批出國人潮，週四單日出入境旅客預計突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，上頭行李大玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。五顏六色、大小不一的行李箱，一個疊著一個，堆成一整排小山一樣，甚至有的已經放到旁邊地上，但輸送帶卻動也不動。旅客拍下這"大塞車"的景象，質疑是因工作量太大"罷工"了。把畫面PO上網，直呼好荒謬，有網友回應，是因為"轉盤滿影響，正處理調節中"。還說"可怕啊~還沒過年，就這麼多人。"旅客：「我要去日本，（去幾天）去四天，（有沒有比往常人數多一點還是怎麼樣），有有有有比較多。」旅客：「不會因為我們已經都很熟悉這個程序，所以覺得還蠻OK的。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假還沒開始，桃園機場已經湧現爆量出國人潮！機場公司估計，週四單日出入境旅客量就超過16萬人次，創下疫情後新高。強調行李輸送設備運作正常，是因為尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。旅客：「我們提早出發，（大概提早多久）提早一個小時，原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假，不少人規劃出國，建議旅客一定要提早機場來報到、通關，以免真有突發狀況耽誤搭機！原文出處：春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高 更多民視新聞報導春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲威力彩頭獎衝13.5億！「800、5600」包牌攻略曝
藍白鬆動 1.25兆軍購付委有望
1.25兆國防特別預算案付委露曙光！賴清德總統11日發表談話，強調主要軍備供應國產能早已排滿，若預算遲不通過，可能會讓台灣跌出「優先名單」，立法院應盡速通過特別條例。民眾黨昨已同意院版付委，據了解，國民黨自提版本後也會放行政院版，立法院24日開議後，國防特別預算案最快可在3月下旬進入委員會，由朝野立委進行審議。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。