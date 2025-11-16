全台最胖在雲林！ 高雄冠六都「甚至變胖」

全台最胖縣市調查結果出爐，根據運動部報告顯示，雲林縣成為全台BMI過胖比率最高的縣市，高達43.1%，而六都中則以高雄市為最，且高雄甚至出現「不瘦反胖」的現象。面對這項調查結果，總統賴清德於16日出席總統盃街舞活動時再次強調推廣全民運動的重要性，同時各地方政府也開始積極規劃減重活動，希望能改善民眾的健康狀況。

總統賴清德與運動部長李洋。（圖／TVBS）

賴清德總統身穿休閒帽T配上卡其長褲，親自參與總統盃街舞決賽活動，並跟隨節拍學習locking舞步的經典動作。這是首次在凱道舉辦的總統盃街舞大賽，賴清德表示，希望能將這個過去追求民主的政治場域獻給全國人民，作為舉辦運動賽事的場地。然而，運動部長李洋在活動中幽默表示，政府如此重視街舞文化，讓其他運動項目有些「吃醋」，特別是羽球運動。

廣告 廣告

運動部長李洋。（圖／TVBS）

運動部的統計數據顯示，去年各縣市BMI過胖比率接近4成，其中雲林縣高達43.1%，位居全台第一。在六都中，高雄市的過胖比率最高，且與前年相比不但沒有改善，反而有上升趨勢。立委張嘉郡認為，雲林縣擁有許多美食，因此當地居民的BMI指數較高並不意外。雲林縣衛生局長曾春美則解釋，雲林縣老年人口多以務農為主，他們的生活習慣仍以吃得飽為原則，因此會攝取較多的醣分。她也提到，今年雲林縣推出第一屆挑戰BMI日走七千步的活動。

國民黨立委張嘉郡。（圖／TVBS）

南部地區飲食普遍偏甜，但全糖城市台南在肥胖排名中僅列第13名。高雄立委邱議瑩強調，少攝取糖分、多運動消耗熱量，才是維持健康的法寶。面對全台肥胖率的公布，專家呼籲民眾應加強自律，積極參與運動，才能有效改善健康狀況。透過政府與民間共同努力，全民健康意識有望提升，進而降低國人的肥胖率。

更多 TVBS 報導

批沈伯洋打壓陸配「不值得同情」 羅智強：沒資格要人保護

財劃法重修法！卓榮泰稱總預算無法調整 羅智強：立即退回重編

國民黨3顆太陽「福禍相倚」！黃暐瀚點名這人：有抗衡總統能力

看賴清德最新民調1狀況 郭正亮驚呼意外：就知民進黨選民多鐵

