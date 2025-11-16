全台最胖縣市在雲林！ 高雄六都居冠 發福原因曝光

台灣哪個縣市肥胖人口最多呢？雲林以43.1%高居第一。而六都當中，則以高雄肥胖人口的比例最高，比起前年更是「不瘦反胖」。各地衛生局分析，普遍認為是因為南部民眾飲食偏甜、熱量偏高，是肥胖率偏高的原因之一。

據運動部調查，去年各縣市BMI過高或肥胖人口的比率，結果雲林在全台居冠，其次是屏東、基隆、高雄以及花蓮，而高雄市肥胖人口不僅是六都當中最高，比起前年還「不瘦反胖」，在各縣市中相對少見。

全台BMI過高或肥胖人口比率排名前五縣市。圖／台視新聞

為何雲林的肥胖人口會高居全台第一呢？衛生局分析，由於當地近5成人口從事農業，外食比率高，習慣攝取澱粉或高熱量食物，又把勞動當成運動；至於第二名的屏東縣，則可能因地形狹長，民眾多以車輛代步，因此熱量消耗較少導致。

縣市衛生局分析肥胖主因。圖／台視新聞

高雄市衛生局也有類似看法，認為當地民眾多半靠汽機車通勤，非運動型的活動量偏少，且南部飲食偏甜，熱量攝取易超標，不過依據過去「規律運動率」的調查，高雄名列前茅，醫師分析可能是運動強度、頻率或生活作息仍有落差，想甩開肥胖都市之名，這些都得著手改進才行。

台北／陳酈亭、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

