「全台最貴光明燈」不是有錢就能點！她10年砸500萬奪斗首 點燈須過這3關

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，一盞要價50萬元。圖／翻攝自鹿港天后宮臉書

彰化鹿港天后宮的「財運亨通斗」斗首，一盞要價高達50萬元，被稱為「全台最貴光明燈」，由於被信眾認為極其靈驗，每年都吸引大批民眾排隊爭取點燈資格。明年（2026）斗首仍由從事營造業的高姓女子奪下，連續10年總共投入500萬元，她點燈的理由就是因為「馬上順！」不過，鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶強調，「斗首」並非有錢就能拿下，想成功點燈必須通過「三道關卡」。

本遇瓶頸陷沮喪 事後發現一切都是「媽祖的安排」

劉家汶指出，一名長期點燈祈福的高姓女子，自從在天后宮點燈後，事業一路看好、訂單持續成長，她始終相信這一切都是媽祖庇佑。不過，高女透露，今年僅在年初與年底取得2件標案，與往年相比大幅減少，讓她一度陷入沮喪，甚至因工作空檔多到能抽空環島、露營，直到後來才理解是「媽祖的安排」。

原工作停擺、投入救災 隨後「夢見媽祖」運勢亨通

據了解，高女今年錯過的數件標案，後續因種種原因相繼停擺，若當時成功投標，資金勢必全被卡住。也正因公司連月無案在身，當強颱重創花蓮時，公司得以派出閒置的重機具與人力前往光復鄉投入救災。

完成救災後，高女兩度夢見媽祖，她決定前往天后宮參拜，自覺彷彿獲得媽祖的「令旗」。回家不久，她便接到投標邀約，隨後成功得標並順利簽約，而年初的工程也已如期完工並順利收款。

深信媽祖顯靈 連續第10年點燈

劉家汶表示，高女深信媽祖顯靈，在運勢亨通時庇護她創業順利，在遇到低潮時又替她避開可能虧損的風險。明年將邁入連續第10年點燈，高女也決定繼續點下去，延續與媽祖的因緣。

除了財運亨通斗，還有闔家平安斗、安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗及月老姻緣簿等項目可供選擇。圖／翻攝自鹿港天后宮官網

「斗首」不是有錢就能點！還得先通過「這3關」

劉家汶提到，位在斗母旁的「財運亨通斗」斗首，點燈費用高達50萬元，但資格並非只是「出得起錢」就能取得。 想點斗首必須先「登記」，再透過擲聖筊比賽，由「擲出最多聖筊者」取得優先權，最後還要確認「八字格局」是否相合，全部通過才能順利點燈。

點不到「最貴光明燈」沒關係！還有其他明燈可以點

人氣最高的是限量的「財運亨通斗」，每盞8800元；「闔家平安斗」則為3800元，由於數量僅有一百多盞，每年開放點燈當天，總會吸引大批民眾排隊搶名額，想點燈者越早到現場，成功機會越高。另有安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗及月老姻緣簿等項目，點燈費用為800元。



